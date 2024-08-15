Семь российских вузов вошли в мировой рейтинг

Среди них оказался Новосибирский государственный университет

15 августа 2024, 13:48, ИА Амител

Университет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1246944

Семь российских вузов вошли в Академический рейтинг университетов мира на 2024 год. В этом году в исследование вошли тысяча лучших университетов мира. Об этом сообщает РИА Новости.

В рейтинг вошли: Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики, Новосибирский государственный университет и Сколковский институт науки и технологий.

Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" не вошли в рейтинг. В 2024 году Уральский федеральный университет и Высшая школа экономики поменялись местами.

Академический рейтинг университетов мира (ARWU) публикуется с 2003 года и составляется на основе прозрачной методологии и объективных сторонних данных.