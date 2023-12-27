Семь спектаклей по проекту "Единой России" поставят в театрах Алтайского края

На это выделено 11,2 млн рублей федеральных средств

27 декабря 2023, 15:00, ИА Амител

Фото предоставлено "Единой Россией"

В 2024 году спектакли по федеральной субсидии по проекту "Культура малой Родины" поставят пять театров Алтайского края. Решение принято творческими коллективами совместно с Министерством культуры Алтайского края и согласовано с Министерством культуры РФ. Подробнее сообщает сайт ER.ru.

Будут созданы семь спектаклей: "12 месяцев" С. Маршака (Молодежный театр Алтая), "Кошкин дом" С. Маршака (театр кукол "Сказка"), "Дядюшкин сон" Ф. Достоевского (Бийский городской драматический театр), "Старое по-новому" А. Островского (Рубцовский драматический театр), "Русалочка" Г.Х. Андерсена, "Едят ли ведьмы своих внуков" П. Вяткина, "Предложение" и "Медведь" А. Чехова (Рубцовский театр кукол им. А. К. Брахмана).

Федеральные средства проекта "Культура малой Родины" идут на костюмы и декорации к спектаклям. Председатель общественного совета партпроекта, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич отметила, что это серьезное подспорье для наших творческих коллективов и в целом для культурной жизни края.

"Проект "Культура малой Родины" предполагает не только ремонт сельских домов культуры, но и финансирование постановок в детских театрах, а также театрах малых городов. Если посмотреть на весь масштаб того, что смогли сделать алтайские творческие коллективы за все годы работы партпроекта, то результаты действительно впечатляющие. Нашему проекту благодарны как сами театры, так и зрители, которые их посещают. Так, только в 2023 году спектакли по проекту "Единой России" "Культура малой Родины" посетило более 11,3 тысячи зрителей", – сказала Галина Буевич.

Напомним, спектакли с помощью федеральных средств по проекту партии "Единая Россия" "Культура малой Родины" ставят в Алтайском крае с 2018 года. За это время на сценах двух краевых и трех муниципальных театров в Барнауле, Бийске и Рубцовске состоялось 44 премьеры. Таким образом, в 2024 году число спектаклей, созданных по партпроекту, достигнет 51.

В 2023 году по проекту "Культура малой Родины" в театрах Алтайского края создано шесть постановок. Это "Женитьба Бальзаминова" (возрастное ограничение 12+) А. Островского в Бийском городском драматическом театре, "Дядя Ваня" (16+) по пьесе А. Чехова в Рубцовском драматическом театре, "Снежная королева" Г.Х. Андерсена в Алтайском государственном театре кукол "Сказка" (6+), "Старуха" (18+) Д. Хармса и "Девочка с головой волка" А. Житковского в Театре кукол им. А.К. Брахмана г. Рубцовска и "Бременские музыканты" (6+) по мотивам сказки братьев Гримм в Алтайском государственном театре для детей и молодежи им. В.С. Золотухина.

Возрастное ограничение для спектаклей 2024 года 6+