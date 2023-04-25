Семь за одного. Саунд-драма "Лёха" алтайского театра вошла в афишу модного фестиваля
Рассказываем, о чём эта постановка, кто сыграл главные роли, а также о том, когда пройдёт "Коляда-Plays"
25 апреля 2023, 14:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLBdFaH3
Спектакль краевой драмы "Лёха" по пьесе Юлии Поспеловой в постановке Ирины Астафьевой вошёл в лонг-лист и программу XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays* – 2023".
Когда пройдёт фестиваль?
Фестиваль состоится в Екатеринбурге с 20 по 30 июня 2023 года. Он посвящён постановкам по произведениям современных российских драматургов, особенно по пьесам "Уральской школы драматургии" Николая Коляды.
Всего в списке претендентов было 50 спектаклей из театров со всей страны. Из Москвы, Челябинска, Кирова, Магадана, Ирбита, Нижнего Тагила, Перми и многих других, а также из театров Казахстана и Беларуси.
О спектакле
Премьера "Лёхи" состоялась в 2020 году. Произведение посвящено поколению наших дедов. Особенность постановки – её жанр. Это саунд-драма, где текст исполняют под специально написанную музыку. Примечательно и то, что пьесу для одного действующего лица на сцене драмы разыгрывают семь молодых артистов. В спектакль вошли их документальные монологи с воспоминаниями о бабушках и дедушках.
В главных ролях: Екатерина Порсева (внучка), Виктор Осипов (дед) и Елена Адушева (бабушка). "Лёха" уже участвовал в двух театральных фестивалях – "Радуга" в Санкт-Петербурге и "Розов-фест" в Ярославле. Кстати, Екатерина Порсева там получила награду как исполнительница лучшей женской роли первого плана.
Дата показа спектакля "Лёха" будет известна 1 мая, когда организаторы опубликуют афишу фестиваля.
О постановщике "Лёхи"
Ирина Астафьева родилась в Барнауле. Окончила Алтайскую государственную академию культуры и искусств (мастерская А.И. Вахрамеевой) в 2007 году, Театральный институт имени Щукина (мастерская А.М. Вилькина) в 2012 году. "Лёху" поставила на сцене Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина в 2020 году.
* "Коляда-Plays" ("Коляда-Плейс")
Алтайский краевой театр драмы им. Василия Шукшина
Адрес: Барнаул, ул. Молодёжная, 15
Касса театра: +7 (3852) 369-713
пн-пт: 10:00-19:00
сб-вс: 10:00-18:00
ИП Шаповалова А. Д.
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