Семь за одного. Саунд-драма "Лёха" алтайского театра вошла в афишу модного фестиваля

Рассказываем, о чём эта постановка, кто сыграл главные роли, а также о том, когда пройдёт "Коляда-Plays"

25 апреля 2023, 14:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLBdFaH3

"Лёха" / Фото : Алтайский краевой театр драмы

Спектакль краевой драмы "Лёха" по пьесе Юлии Поспеловой в постановке Ирины Астафьевой вошёл в лонг-лист и программу XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays* – 2023".

Когда пройдёт фестиваль?

Фестиваль состоится в Екатеринбурге с 20 по 30 июня 2023 года. Он посвящён постановкам по произведениям современных российских драматургов, особенно по пьесам "Уральской школы драматургии" Николая Коляды.

Всего в списке претендентов было 50 спектаклей из театров со всей страны. Из Москвы, Челябинска, Кирова, Магадана, Ирбита, Нижнего Тагила, Перми и многих других, а также из театров Казахстана и Беларуси.

О спектакле

Премьера "Лёхи" состоялась в 2020 году. Произведение посвящено поколению наших дедов. Особенность постановки – её жанр. Это саунд-драма, где текст исполняют под специально написанную музыку. Примечательно и то, что пьесу для одного действующего лица на сцене драмы разыгрывают семь молодых артистов. В спектакль вошли их документальные монологи с воспоминаниями о бабушках и дедушках.

В главных ролях: Екатерина Порсева (внучка), Виктор Осипов (дед) и Елена Адушева (бабушка). "Лёха" уже участвовал в двух театральных фестивалях – "Радуга" в Санкт-Петербурге и "Розов-фест" в Ярославле. Кстати, Екатерина Порсева там получила награду как исполнительница лучшей женской роли первого плана.

Дата показа спектакля "Лёха" будет известна 1 мая, когда организаторы опубликуют афишу фестиваля.





Спектакль "Лёха" / Фото: Алтайский краевой театр драмы

О постановщике "Лёхи"

Ирина Астафьева родилась в Барнауле. Окончила Алтайскую государственную академию культуры и искусств (мастерская А.И. Вахрамеевой) в 2007 году, Театральный институт имени Щукина (мастерская А.М. Вилькина) в 2012 году. "Лёху" поставила на сцене Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина в 2020 году.

* "Коляда-Plays" ("Коляда-Плейс")

Алтайский краевой театр драмы им. Василия Шукшина

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ИП Шаповалова А. Д.

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