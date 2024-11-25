Семечки из Алтайского края попали в список "100 лучших товаров России"

Компанию "ВелКен" снова наградили за качество продукции

25 ноября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KYL1t

Семечки "ГИГАЗУМ" / Фото: компания "ВелКен"

Барнаульский производитель – компания "ВелКен" со своими полосатыми семечками подсолнечника "ГИГАЗУМ" стал дипломантом всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" и получила почетный знак "Отличник качества".

Не так давно компания выпустила на рынок полосатые семечки "ГИГАЗУМ", а уже сегодня они регулярно становятся победителями конкурсов качества. В прошлом году семечки "ГИГАЗУМ с гималайской солью" получили золотую медаль на международном конкурсе "Лучший продукт 2023", а в этом году полосатые семечки стали одним из "Лучших товаров Алтая".

Продукция "ГИГАЗУМ" и награды / Фото: компания "ВелКен"

Тренд на полосатые семечки захватывает потребителей. От черных они они отличаются не только сортом: полосатые имеют более выраженный ореховый вкус и твердую оболочку. Но главное у "Зум Зум" – крупный размер не только самой семечки, но и ядрышка внутри, а это еще больше удовольствия и вкуса в каждом перещелке.

В следующем году "ВелКен" отметит свой юбилей – 25 лет. За эти годы компания получила десятки наград, продала тонны семечек и создала два крепких региональных бренда "Зум Зум" и "Алтайские семечки".

ООО "ВелКен"

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