Семечки "Зум Зум" снова получили награду "Лучший алтайский товар"

Качество продукта оценили не только эксперты, но и потребители

21 августа 2024, 15:40, ИА Амител erid: LjN8K15Y7

Семечки "Гигазум" / Фото: компания "ВелКен"

Второй год подряд продукция алтайского производителя компании "ВелКен" становится лауреатом конкурса качества "Лучший алтайский товар". В 2024 году полосатые семечки "Гигазум" от известной по всей Сибири торговой марки "Зум Зум" получили высокие оценки профессиональной экспертной комиссии и удостоились высшей награды.

Экспертная группа отметила отличные органолептические свойства продукта, безопасность продукции для потребителя, использование эффективных систем и методов улучшения качества продукции и услуг. Также в рамках конкурса комиссия отметила узнаваемость компании на рынке и эффективность маркетинговой стратегии.

"Безусловно, очень ценно получить высокую оценку специалистов. Но главное, на протяжении многих лет мы подтверждаем высокое качество семечек "Зум Зум" неугасаемым интересом потребителей к нашей продукции", – говорит генеральный директор ООО "ВелКен" (ТМ "Зум Зум", "Алтайские семечки") Евгений Вельдяйкин.По его словам, сейчас на рынке семечек компания видит тенденцию смещения покупательского спроса на полосатую крупную семечку. "Гигазум" как раз отвечает этом тренду – при обжарке крупная семечка полосатого окраса раскрывается интересным орехово-сливочным вкусом. Сейчас этот продукт активно завоевывает любовь потребителей.

Семечки "Гигазум" / Фото: компания "ВелКен"

"Гигазум" можно найти уже практически в каждой торговой сети Алтайского края.

ООО "ВелКен"

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