Семейные ценности. Алтайский шинный комбинат провел праздник для детей сотрудников

На территории завода работали станции с химическими опытами и аниматоры

28 мая 2024, 13:03, ИА Амител erid: LjN8KNbeP

Праздник "Маленькие химики АШК" на Алтайском шинном комбинате / Фото: Вера Кривенко / amic.ru

25 мая на территории Алтайского шинного комбината прошел праздник "Маленькие химики АШК" для детей сотрудников. Для них аниматоры устроили настоящие химические опыты: выращивали жирафов из зубной пасты и перекиси водорода, создавали радугу в стакане и делали цветные гелевые шары в воде. Такой день руководство завода решило устроить не просто так. Отмечать День химика – добрая традиция.

Праздники объединяют

"Мы не хотим, чтобы коллектив был замкнут только на одной работе, а такие праздники сплачивают лучше, потому что семейные ценности – это важно. И мы хотим поддерживать сотрудников не только на предприятии, но и их стремление быть с семьей. Поэтому уже третий год у нас проходит такой праздник, где можно отдохнуть, пообщаться вне работы и развлечься", – говорит технический директор АО ПО "АШК" Александр Баяндин.

Традиционно здесь проводят и много других детских праздников: к Новому году, Дню защиты детей, Дню знаний.

Александр Баяндин / Фото: Евгения Савина / amic.ru

Все стабильно

То, что Алтайский шинный комбинат – семейное предприятие, сотрудники знают не понаслышке. У многих здесь работали еще бабушки и дедушки, а кто-то встретил свою половинку в стенах предприятия. Например, Евгений и Алена Копыловы познакомились на заводе, когда работали в одном цехе. На субботний праздник пришли уже вместе с детьми Анастасией и Александром. Сейчас Евгений продолжает трудиться на заводе, в этом году исполнится уже 11 лет.

"Я пришел в 2013 году на должность транспортировщика и так на ней и работаю. И мне очень нравится, потому что все стабильно. Я занимаюсь здесь спортом, у нас есть спортивный зал, а еще я выступал в этом году за завод на соревнованиях по гиревому спорту среди команд других предприятий по Ленинскому району. Заняли первое место, очень довольны", – рассказал Евгений Копылов.

Семья Копыловых / Фото: Вера Кривенко / amic.ru

А вот механик завода Александр Чеплыгин привел на праздник не только дочку, но и двоюродную внучку. Он отметил, что такие праздники – отличный повод показать детям, где работают их родители, а еще отдохнуть и пообщаться с коллегами вне рабочей обстановки.

"Это здорово, что в такие дни можно поговорить с теми, с кем на работе ты не пересекаешься, потому что вы работаете в разных цехах. Общение в неформальной обстановке сближает. А такие праздники показывают, что руководство думает не только о внутренней, но и о внешней составляющей нашей работы", – отметил Александр Чеплыгин.

Александр Чеплыгин / Фото: Вера Кривенко / amic.ru

Похимичили

Побывать на работе у папы и все посмотреть – это интересно, считает маленькая Саша Баркалова. Ее отец – директор по производству Сергей Баркалов – привел дочь на детский заводской праздник уже в который раз.

"Мне понравился праздник. В этом году было даже интереснее, потому что мы химичили. Я смешивала химический элемент и цвета в воде, получались разноцветные шарики, это прикольно", – поделилась девочка.

Помимо интересных и познавательных экспериментов, всех гостей угощали горячей кукурузой и вкусными лимонадами. Родители вместе с детьми могли поучаствовать в конкурсах, а по завершении праздника все "маленькие химики" получили на память подарки.

Саша Баркалова / Фото: Вера Кривенко / amic.ru

Большая история, большое будущее

Алтайский шинный комбинат уже 68 лет является символом Алтайского края в области производства шин для российского и зарубежного рынков. Шины, произведенные в Алтайском крае, известны и востребованы на протяжении десятилетий. История АО ПО "АШК" создавалась и продолжает развиваться благодаря усилиям рабочих, специалистов, руководителей, внесших огромный вклад в предприятие.

Сейчас главная задача предприятия – продолжать работать над улучшением качества выпускаемой продукции и сохранением существующих традиций, а также продолжать создавать комфортные условия работы для сотрудников. Например, по словам технического директора АО ПО "АШК" Александра Баяндина, в ближайшее время на заводе планируют ввести полный социальный пакет с льготами, сейчас он в разработке. А пока сотрудников поощряют материально: зарплатой выше среднего и квартальными премиями.

ООО "Нортек"

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