Семейный тариф. Россияне стали активно подключать пакетные предложения "Ростелекома"

Речь о предложениях цифровых услуг и мобильной связи

15 апреля 2024, 09:40, ИА Амител erid: LjN8KVrYw

Семья. Мобильная связь / Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

"Ростелеком" отмечает увеличение популярности пакетных тарифов. Количество пользователей, которые объединили цифровые услуги и сотовую связь в один пакет, подключившись к тарифу "Семейный", выросло на 38,6% по сравнению с прошлым годом.

Преимущества пакетных решений:

возможность оплаты нескольких услуг одним счетом с существенной выгодой;

комфортное управление пакетом цифровых опций и пополнение счета через единый личный кабинет.

"Ростелеком" дает возможность сократить затраты до 60% на широкий спектр цифровых услуг благодаря условиям пакета "Семейный". К тарифу могут подключиться до пяти пользователей. Они получат:

2 000 минут сотовой связи;

40 гигабайт мобильного трафика;

500 СМС-сообщений;

доступ к социальным сетям и мессенджерам без ограничений;

возможность совершать бесплатные исходящие вызовы по России на номера "Ростелекома".

Кроме того, в пакет входит безлимитный скоростной домашний интернет с пропускной способностью до 500 Мбит/с. Также в тариф включена подписка на онлайн-кинотеатр Wink ("Винк") с 27 тыс. фильмов и сериалов для всей семьи и интерактивному ТВ более чем с 100 каналами в разрешении 4K и Full HD (Фул ЭчДи).

Пакет цифровых услуг "Семейный" работает на базе единого лицевого счета, по фиксированной стоимости и без дополнительных платежей, в том числе на услуги виртуальных сим-карт.

Для подключения к пакету цифровых услуг "Семейный" достаточно отправить заявку на официальном сайте компании. Стоимость и наполнение тарифа варьируются в зависимости от конкретного региона.

ПАО "Ростелеком"

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