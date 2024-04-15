Семейный тариф. Россияне стали активно подключать пакетные предложения "Ростелекома"
Речь о предложениях цифровых услуг и мобильной связи
15 апреля 2024, 09:40, ИА Амител erid: LjN8KVrYw
"Ростелеком" отмечает увеличение популярности пакетных тарифов. Количество пользователей, которые объединили цифровые услуги и сотовую связь в один пакет, подключившись к тарифу "Семейный", выросло на 38,6% по сравнению с прошлым годом.
Преимущества пакетных решений:
- возможность оплаты нескольких услуг одним счетом с существенной выгодой;
- комфортное управление пакетом цифровых опций и пополнение счета через единый личный кабинет.
"Ростелеком" дает возможность сократить затраты до 60% на широкий спектр цифровых услуг благодаря условиям пакета "Семейный". К тарифу могут подключиться до пяти пользователей. Они получат:
- 2 000 минут сотовой связи;
- 40 гигабайт мобильного трафика;
- 500 СМС-сообщений;
- доступ к социальным сетям и мессенджерам без ограничений;
- возможность совершать бесплатные исходящие вызовы по России на номера "Ростелекома".
Кроме того, в пакет входит безлимитный скоростной домашний интернет с пропускной способностью до 500 Мбит/с. Также в тариф включена подписка на онлайн-кинотеатр Wink ("Винк") с 27 тыс. фильмов и сериалов для всей семьи и интерактивному ТВ более чем с 100 каналами в разрешении 4K и Full HD (Фул ЭчДи).
Пакет цифровых услуг "Семейный" работает на базе единого лицевого счета, по фиксированной стоимости и без дополнительных платежей, в том числе на услуги виртуальных сим-карт.
Для подключения к пакету цифровых услуг "Семейный" достаточно отправить заявку на официальном сайте компании. Стоимость и наполнение тарифа варьируются в зависимости от конкретного региона.
ПАО "Ростелеком"Реклама
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