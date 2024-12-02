Семейный турнир по лапте ко Дню матери прошел в АлтГУ

Состязания и тренировки проводили в рамках спортивного проекта вуза

02 декабря 2024, 16:30, ИА Амител

Участники турнира по лапте / Фото: Юлия Щепина, фонд "Мой Алтай"

В Алтайском госуниверситете прошел семейный турнир по лапте, приуроченный ко Дню матери. Проект направили на вовлечение большего числа жителей региона в занятия физкультурой и спортом. Он стал победителем конкурса и получил 100 тыс. рублей на реализацию от благотворительного фонда "Мой Алтай".

Правила игры

Лапта – одна из старых командных игр, упоминания о которой встречаются еще в летописях. По правилам нужно отбить мяч и пробежать поочередно в противоположную сторону и обратно, при этом избегая удара мячом от противника. Каждая удачная пробежка приносит очки. Сегодня игра популярна более чем в 50 регионах России и является официальным видом спорта.

Спортмероприятия в АлтГУ начались 5 ноября с мастер-классов для студентов и их близких. Участники познакомились с историей и игры, правилами и спортинвентарем.

Затем прошла открытая тренировка с участием сборной команды АлтГУ и отборочный турнир, в котором приняло участие более 70 человек, разделившихся на девять команд.

Финал турнира и награждение победителей

Финал состязаний прошел 24 ноября в АлтГУ. В турнире приняли участие шесть команд и более 50 спортсменов. За участниками наблюдали около 150 болельщиков, включая их семьи. Победителей наградили медалями и кубками.

Всего в мероприятиях поучаствовало более 250 человек.

Участники турнира по лапте / Фото: Юлия Щепина, фонд "Мой Алтай"

"Развитие лапты в Алтайском государственном университете из года в год выходит на более высокий уровень. Большой интерес к этому традиционному виду спорта проявляют студенты первых курсов: в этом году у нас около 50 желающих записаться в университетскую сборную по лапте! Благодаря фонду "Мой Алтай" у нас теперь появилось собственное спортивное оборудование для игры в лапту, а не арендное, как раньше, а также брендированная форма для сборной", – говорит начальник управления молодежной политики и воспитательной деятельности АлтГУ Алина Бушуева.

Она добавила, что теперь в вузе будут стремиться только к высоким спортивным результатам. А турнир по лапте в госуниверситете хотят проводить регулярно и сделать его доброй спортивной студенческой традицией.