Семейный выбор. Журналист amic.ru поделилась опытом использования Chery от Автоцентра АНТ

История Жени Мельник о том, как красный кроссовер стал пятым членом семьи

08 апреля 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFJJ8ZfW

Семья Мельник / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Привет, я Женя Мельник – журналист amic.ru, жена, мама двоих мальчишек и водитель Chery Tiggo 7 Pro Max*. Полгода назад мы с мужем Антоном решили – пора обновить машину. Прежнее авто было неплохим, но уже не очень современным и с трудом справлялось с нашей все более активной семьей. Дети подросли, вещей не убавилось, а поездок стало больше. Хотелось, чтобы машина соответствовала ритму жизни: стильная, умная, комфортная, безопасная.

Выбор пал на Chery Tiggo 7 Pro Max 4WD из Автоцентра АНТ, и вот спустя шесть месяцев мы с ним на "ты". Расскажу, как живем, что нравится, а к чему пришлось привыкать. Спойлер: уже уверенно могу сказать, что это не просто машина, а третий взрослый в семье. Стильный, спокойный, все видит, все слышит, обо всех заботится. Как Антон, только на колесах.

Влюбились в дизайн, но остались ради функционала

Семья у нас современная, большая и довольно мобильная – двое детей, поездки по городу и за его пределы, вечные сумки, самокаты и т.д. Потому и решили искать новый, красивый, семейный автомобиль. Выбор дилера сразу пал на Автоцентр АНТ, мы знали, что там не просто продают, а помогают найти четырехколесного спутника жизни. Так оно и случилось: пришли, увидели, уехали.

Ну почти так. Сначала влюбились в стильный кроссовер. Мы не из тех, кто выбирает машину только "по картинке", но и отрицать, что именно дизайн был той самой первой причиной покупки, не буду. Красный, эффектный, с выразительной оптикой и динамичным силуэтом – автомобиль сразу привлекает внимание. Не "кричит", а как будто уверенно говорит: "Я на своем месте".

Экстерьер Chery Tiggo 7 Pro Max / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

"Сначала я подумал: красивая машина. Но когда сел за руль, понял: она еще и удобная. У Chery получилось сделать что-то среднее между внешним пафосом и внутренней адекватностью. За рулем чувствуешь себя очень комфортно, уверенно, а не как на подиуме", – признается Антон.

И правда – салон не перегружен лишним, все на своих местах, материалы приятные, посадка удобная и для высокого мужчины, и для миниатюрной женщины. И это важно, потому что у нас с Антоном разница в росте 25 см (я – 162, он – 187), и в некоторых машинах обычно один из нас сидит как школьник, другой – как водитель КамАЗа.

Одно из главных удобств – электрорегулировка сидений с памятью. Настроил под себя один раз, сохранил – и больше не нужно мучительно двигать сиденье взад-вперед. Кнопка – щелк – и кресло вернулось в твое идеальное положение. Удобно, особенно когда за рулем по очереди и я, и Антон.

"Я часто пересаживаюсь после Жени, и раньше это был целый квест: подвинь, наклони, потом все равно неудобно. Сейчас просто: нажал кнопку, и ты снова в своем кресле. Привыкаешь быстро, и потом уже не понимаешь, как раньше жил без этого", – говорит Антон.

Интерьер Chery Tiggo 7 Pro Max / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Все, что нужно семье с двумя детьми

Мы часто путешествуем, поэтому список требований к авто у нас был серьезный:

вместительный багажник – чтобы влезли чемоданы, самокаты и целый арсенал игрушек;

комфорт на заднем ряду – два детских кресла, и еще хочется, чтобы дети не сидели как сардины;

хорошая мультимедиа – потому что с детьми в дороге без музыки и мультиков не выжить.

С багажником все получилось: 475 л объема, и главное – правильная геометрия, ничего не мешает, все удобно укладывать. Задний ряд – просторный, дети не жалуются, кресла встают так, что между ними остается место. Аудиосистемой в Chery Tiggo 7 Pro Max тоже довольны, звук чистый, приятный, биты выдает, а плюсом еще и динамичная подсветка салона для настроения.

Фишки, которые делают жизнь проще

Вот чего не хватало нашей прошлой машине – так это умных функций. В Tiggo 7 Pro Max с этим порядок:

камера кругового обзора с 3D-моделью авто – идеально при парковке в городе;

беспроводная зарядка для смартфона – удобно, особенно в дороге на дальние расстояния;

двухзонный климат-контроль – теперь не спорим, кому холодно, а кому жарко;

Apple CarPlay* и Android Auto* – навигатор, сообщения, звонки, музыка с телефона, не отвлекаясь от дороги.

В этом списке 12 электронных ассистентов: от удержания в полосе и адаптивного круиз-контроля до предупреждения о столкновении сзади. Не скажу, что мы каждый день ими пользуемся, но в ситуации, когда машина тормозит сама или предупреждает о слепой зоне, понимаешь, что лишним это точно не будет.

Семья Мельник / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Ходовая часть

Если говорить техническим языком, у нашего кроссовера:

двигатель 1.6 Turbo 150 4WD*, 275 Нм крутящего момента в диапазоне 2000–3800 об/мин.;

семиступенчатая роботизированная коробка передач DCT.

На деле – машина едет уверенно, достаточно быстро разгоняется (по сравнению с прошлым авто), легко идет на обгон. Для наших нужд хватает. На трассе спокойно держит скорость, в городе маневренная.

Кстати, у кроссовера шесть режимов движения: эко, комфорт, спорт, снег, грунт, 4x4, он позволяет штурмовать подъемы с максимальным уклоном 45%.

Подвеска – отдельный приятный сюрприз, оказалась достаточно мягкой.

"Ну почти как на Тoyota*. Не шучу. Плавно "проглатывает" ямы, особенно приятно ехать по загородным дорогам", – отметил Антон после поездки в деревню к своей маме.

Зимой также порадовал пакет теплых опций: подогрев сидений, руля и лобового стекла. Последнее быстро оттаивало ото льда, особо не приходилось скоблить скребком на морозе.

Семья Мельник / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

К чему пришлось привыкать

Ну ладно, не все сразу гладко. Нас немного смутило отсутствие привычных физических кнопок. Я в движении боялась промахнуться пальцем по экрану и включить, например, радио вместо печки. Но оказалось – все важное выведено на сенсорные кнопки и на мультируль. А еще можно просить об этом голосового помощника.

"Поначалу было непривычно, что нельзя простой "крутилкой" убавить печку. А потом понял – есть три способа это сделать: через сенсорную кнопку, вынесенную на переднюю панель, опустить "шторку" на экране и выключить или голосом", – подытожил глава семьи.

В общем, Chery Tiggo 7 Pro Max – стильный, комфортный, современный автомобиль для семьи, а еще – безопасный, что подтверждают краш-тесты. Нас он устраивает полностью. Пока никаких поломок не было, все работает, поездки стали легче, а дорога – спокойнее.

Авто мы купили у официального дилера в России – в Автоцентре АНТ. Гарантия на кроссовер – 5 лет или 150 000 км. В течение всего гарантийного срока обслуживанием Chery занимается Автоцентр АНТ. Кстати, все сотрудники центра прошли обучение у производителя. У этого автобренда два собственных склада запчастей в России, так что детали и материалы для техобслуживания будут доступны.

Автоцентр АНТ

Адрес: Барнаул, Павловский трак, 249е

График работы: пн-пт – 08:00-19:00; сб-вс – 09:00-17:00

Тел.: +7 (385) 254-49-87

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*Chery Tiggo 7 Pro Max ("Чери Тиго 7 Про Макс"); Apple CarPlay ("Эйпл КарПлей"), Android Auto ("Андройд Авто"); Turbo ("Турбо"); WD ("ВэДэ"); Тoyota ("Тайота")

ООО АНТ 2000

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