Семьи участников СВО получают бесплатную медпомощь в клинике "Пигмалион"
Такую меру поддержки медцентр оказывает с начала проведения спецоперации
02 апреля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K73B2
Супруга бойца специальной военной операции получила в медицинском центре "Пигмалион" бесплатную медицинскую помощь. По словам д.м.н., профессора, генерального директора медцентра "Пигмалион" Алексея Маликова, еще с самого начала проведения СВО клиника сочла необходимым поддержать участников спецоперации и их семьи, а потому бесплатно оказывает им медицинскую помощь.
"В дни, когда вся страна сплотилась вокруг президента в борьбе против коллективного западного агрессора, каждый должен поддержать воинов на передовой и их родных в тылу. Это дело нашей чести и нашего понимания обстановки в России и в мире", – говорит Алексей Маликов.Юлия – супруга бойца рассказала, что ей позвонили представители клиники и предложили пройти бесплатные обследования. В результате женщина сделала УЗИ сердца и получила консультацию кардиолога.
Всего за бесплатной медпомощью в "Пигмалион" обратилось около сотни бойцов и такое же количество их родственников.
Медицинский центр "Пигмалион" (ООО "ЦВМР "Пигмалион")
Барнаул, ул. Песчаная, 89 (тел. 635-599), Павловский тракт, 221 (тел. 553-777), Малахова, 90 (тел. 222-290)
pigmalion-center.ru
"ВКонтакте"
Телеграм
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
10:11:21 02-04-2024
молодцы, правильно Вы всё делаете.
Мы с мужем каждый месяц переводим пару тысяч в благотворительный фонд, который занимается поддержкой бойцов СВО. Это самое малое, что мы можем сделать.
Держитесь, ребята! Победа будет за Вами)
12:36:31 02-04-2024
горожанка (10:11:21 02-04-2024) молодцы, правильно Вы всё делаете.Мы с мужем каждый меся... Участники СВО могут обращаться только в ведомственные министерства обороны медицинские организации. никакие другие документы не являются официальными для военных медицинских комиссий по их временной нетрудоспособности. Частники не имеют права их выдавать. И получается, что человек со СВо пролечился, а ему потом инкриминируют оставление части по неуважительной причине....вплоть до уголовного дела.
10:19:47 02-04-2024
Только Пигмалион не самая лучшая клиника, и даже опасная... уж сколько нареканий....
10:44:55 02-04-2024
А что в поликлинике уже не могут бесплатно оказать медпомощь?
10:57:16 02-04-2024
читатель (10:44:55 02-04-2024) А что в поликлинике уже не могут бесплатно оказать медпомощь... Там только больничный выдать могут, и все.
11:18:51 02-04-2024
А на семьи погибших участников СВО это распространяется?
11:38:48 02-04-2024
Ну круто. Мне и моей сестре что-то не звонят. Так и ходим платно, и детей также таскаем по поликлиникам платно, потому что невозможно пробиться к узким специалистам, даже в хваленой новой 14 поликлинике. Например, недавно 27 марта звонила, хотела к лору записаться, предложили записаться через госуслуги после 9 апреля...Как говорится, без комментариев
08:51:29 03-04-2024
Гость (11:38:48 02-04-2024) Ну круто. Мне и моей сестре что-то не звонят. Так и ходим пл... ожидание узких специалистов до 14 дней по программе госгаранитий. другое дело, что не во всех поликлиниках лоры есть в принципе.
12:14:56 02-04-2024
Не надо врать! Я прошла всё в 3й поликлинике. Правда не быстро, в течение 2х месяцев, но и объём большой - диспансеризация, 3 узких специалиста, уколы, 2 физиолечения, одно узи в поликлинике, 2 дали направление в ДЦ и Пигмалеон
12:52:07 02-04-2024
Гость (12:14:56 02-04-2024) Не надо врать! Я прошла всё в 3й поликлинике. Правда не быст... Вам рассказывают, что можно сделать это в Пигмалионе, при чём здесь "не надо врать!" Вам отказали в Пигмалионе как члену семьи участника СВО?
14:01:10 02-04-2024
Светлана (12:52:07 02-04-2024) Вам рассказывают, что можно сделать это в Пигмалионе, при чё... Я написала тем, кто говорит, что в муниципальной поликлинике ничего не делают, а только выдают больничный. К участникам СВО не имею отношения, простой человек
13:02:53 02-04-2024
Гость (12:14:56 02-04-2024) Не надо врать! Я прошла всё в 3й поликлинике. Правда не быст... Хоть что-то вылечили? Или как обычно лишь на время сняли симтомы, садя при этом весь остальной организм и укорачивая жизнь на десятилетия?