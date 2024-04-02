Семьи участников СВО получают бесплатную медпомощь в клинике "Пигмалион"

Такую меру поддержки медцентр оказывает с начала проведения спецоперации

02 апреля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K73B2

Доктор. Медпомощь / Фото: freepik.com

Супруга бойца специальной военной операции получила в медицинском центре "Пигмалион" бесплатную медицинскую помощь. По словам д.м.н., профессора, генерального директора медцентра "Пигмалион" Алексея Маликова, еще с самого начала проведения СВО клиника сочла необходимым поддержать участников спецоперации и их семьи, а потому бесплатно оказывает им медицинскую помощь.

"В дни, когда вся страна сплотилась вокруг президента в борьбе против коллективного западного агрессора, каждый должен поддержать воинов на передовой и их родных в тылу. Это дело нашей чести и нашего понимания обстановки в России и в мире", – говорит Алексей Маликов.Юлия – супруга бойца рассказала, что ей позвонили представители клиники и предложили пройти бесплатные обследования. В результате женщина сделала УЗИ сердца и получила консультацию кардиолога.

Всего за бесплатной медпомощью в "Пигмалион" обратилось около сотни бойцов и такое же количество их родственников.

Медицинский центр "Пигмалион" (ООО "ЦВМР "Пигмалион")

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pigmalion-center.ru

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