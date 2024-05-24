Семьи ветеранов боевых действий могут получить карты к удостоверению-карте "СВОи"

Оформить их можно в Промсвязьбанке

24 мая 2024, 16:40, ИА Амител erid: LjN8KFmvf

Карта "СВОи" / Фото: правительство Алтайского края

Промсвязьбанк расширяет действие удостоверения-карты "СВОи". Теперь дополнительные платежные карты могут получить и родственники ветеранов.

Все дополнительные карты привязаны к общему счету удостоверения-карты "СВОи", доступ к которому будет у каждого члена семьи. Это позволит планировать расходы и эффективно управлять семейным бюджетом. Владелец удостоверения-карты "СВОи" может оформить до четырех дополнительных карт в любом отделении ПСБ. Получает карту человек, на которого она была выпущена.

"Дополнительная карта – это важный инструмент социальной поддержки для семей, в которых мужья и отцы получают социальные выплаты на удостоверение-карту "СВОи" и по долгу службы находятся в зоне боевых действий", – пояснил старший вице-президент, директор департамента по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ отметил Александр Рохмин.

И добавил, что ведение единого семейного счета позволит членам семьи свободно пользоваться денежными средствами для решения любых финансовых задач, а также получать повышенный кешбэк от ведущих продуктовых ретейлеров, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник.

Дополнительные карты имеют тот же платежный функционал, что и удостоверение-карта "СВОи". Они позволяют:

проводить операции с наличными без комиссии в банкоматах любых банков;

оплачивать услуги ЖКХ, мобильных операторов;

осуществлять безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей;

получать различные бонусы и скидки у широкой сети партнеров ПСБ и многое другое.

Все дополнительные карты выпускаются и обслуживаются бесплатно.

Как ранее сообщал amic.ru, в апреле 2024 года стало известно, что Промсвязьбанк начал выдавать в Алтайском крае электронные удостоверения в виде банковской карты "СВОи". Это будет подтверждающим документом при обращении за социальной помощью и может использоваться для зачисления выплат.

ПАО "Промсвязьбанк"

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