Семьи ветеранов боевых действий могут получить карты к удостоверению-карте "СВОи"
Оформить их можно в Промсвязьбанке
24 мая 2024, 16:40, ИА Амител erid: LjN8KFmvf
Промсвязьбанк расширяет действие удостоверения-карты "СВОи". Теперь дополнительные платежные карты могут получить и родственники ветеранов.
Все дополнительные карты привязаны к общему счету удостоверения-карты "СВОи", доступ к которому будет у каждого члена семьи. Это позволит планировать расходы и эффективно управлять семейным бюджетом. Владелец удостоверения-карты "СВОи" может оформить до четырех дополнительных карт в любом отделении ПСБ. Получает карту человек, на которого она была выпущена.
"Дополнительная карта – это важный инструмент социальной поддержки для семей, в которых мужья и отцы получают социальные выплаты на удостоверение-карту "СВОи" и по долгу службы находятся в зоне боевых действий", – пояснил старший вице-президент, директор департамента по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ отметил Александр Рохмин.
И добавил, что ведение единого семейного счета позволит членам семьи свободно пользоваться денежными средствами для решения любых финансовых задач, а также получать повышенный кешбэк от ведущих продуктовых ретейлеров, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник.
Дополнительные карты имеют тот же платежный функционал, что и удостоверение-карта "СВОи". Они позволяют:
- проводить операции с наличными без комиссии в банкоматах любых банков;
- оплачивать услуги ЖКХ, мобильных операторов;
- осуществлять безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей;
- получать различные бонусы и скидки у широкой сети партнеров ПСБ и многое другое.
Все дополнительные карты выпускаются и обслуживаются бесплатно.
Как ранее сообщал amic.ru, в апреле 2024 года стало известно, что Промсвязьбанк начал выдавать в Алтайском крае электронные удостоверения в виде банковской карты "СВОи". Это будет подтверждающим документом при обращении за социальной помощью и может использоваться для зачисления выплат.
ПАО "Промсвязьбанк"Реклама
18:24:28 24-05-2024
Главное что бы данные с этой карты не утекли в сеть или ещё хуже на Украину...!
Вся инфа в одном месте!? Умно!