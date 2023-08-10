Семибалльные пробки образовались в Барнауле вечером 10 августа

Наиболее серьезные заторы наблюдаются на проспектах Строителей и Калинина

10 августа 2023, 18:06, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

Семибалльные пробки сковали Барнаул вечером 10 августа. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", наиболее серьезные заторы образовались на проспектах Строителей и Калинина.

Сложно проехать сейчас по улице Челюскинцев, переулку Ядринцева, части улицы Молодежной. Пробка также образовалась на улице Советской Армии, Власихинской, шоссе Ленточный бор в районе пересечения с улицей Кутузова.

В спальной части города пробки наблюдаются на Малахова, Павловском тракте, улице Попова.