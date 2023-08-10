Семибалльные пробки образовались в Барнауле вечером 10 августа
Наиболее серьезные заторы наблюдаются на проспектах Строителей и Калинина
10 августа 2023, 18:06, ИА Амител
Фото: "Яндекс.Пробки"
Семибалльные пробки сковали Барнаул вечером 10 августа. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", наиболее серьезные заторы образовались на проспектах Строителей и Калинина.
Сложно проехать сейчас по улице Челюскинцев, переулку Ядринцева, части улицы Молодежной. Пробка также образовалась на улице Советской Армии, Власихинской, шоссе Ленточный бор в районе пересечения с улицей Кутузова.
В спальной части города пробки наблюдаются на Малахова, Павловском тракте, улице Попова.
21:07:28 10-08-2023
Куда все радостно поехали? Прижмите после 17 час и сидите дома.
16:23:17 11-08-2023
В администрации города Барнаула в 1 и 2 кварталах тихо и незаметно прошло "Общественное" обсуждение Генерального плана развития Барнаула, который нужно принять до конца года, на 2024-2035 е годы. Судя по тому каким курсом нас вели до сих пор, понятно, что ждёт впереди. Пробки возникают по вполне понятным причинам, которые администрация упрямо не хочет осознавать и делать выводы. Почитайте про модель "15 - минутный город". На русском языке, например на сайте Проект Россия. Не доверяете сейчас браузеры легко переводят страницы. На. Английском - про 20 minutes neighbourhood (все по соседству в 20 минутах), на французском - ville du quart d'heur (город четверти часа). Послушайте, Калининград, Москва и другие российские города берут за свою цель эти принципы градостроения. Я уже не говорю про города мира по всем континентам - меняются на глазах. Посмотрите в Ютубе невинную прогулку по Парижу 2023 года. И вам все станет понятным. Администрация Барнаула когда-нибудь задумывалась, обсуждала современные принципы градостроительства? Признаков никаких.