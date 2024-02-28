Проект делового центра презентовали в конце 2019 года

28 февраля 2024, 09:15, ИА Амител

Проект здания на пр. Строителей, 44 / Фото: "Мастерская Золотова"

На месте двухэтажного административного здания РЖД на пр. Строителей, 44, скоро "вырастет" офисный центр. Эскизы объекта впервые представили на градсовете в 2019 году, повторно – в 2021-м, но только в феврале 2024-го проект здания прошел экспертизу, которая выдала положительное заключение.

Бизнес-центр (согласно эскизам от 2021 года, разработанным архитектором Владимиром Золотовым) будет семиэтажным, его площадь – 4,7 тыс. квадратных метров. Внутри – свободная планировка.

Площадь участка – 18 соток. Здание отодвинут вглубь территории, а зеленую зону перед бизнес-центром (она находится на земле, которая принадлежит городу) инвестор планировал благоустроить и облагородить. На территории центра предусмотрено 20 машино-мест, часть из которых разместят на крытой парковке под зданием. Для этого треть центра "поставят" на колонны. Еще 10 машино-мест расположат вдоль пр. Строителей.

Фасады здания отделают штукатуркой, нижние этажи выполнят из натурального камня и штукатурки. Главный фасад сделают полностью из стеклянных витражей.

Интересно, что в проекте от 2021 года сквер перед офисником был отделен от тротуара (вдоль пр. Строителей) забором.

Архитектор Золотов тогда пояснил, что ограждение этого участка существует много лет, и эту концепцию решено сохранить. Кроме того, по словам автора, многие парки в городе имеют заборы.

Однако эксперты градсовета настояли, чтобы забор исключили из проекта. Выполнит ли это решение инвестор при строительстве центра, пока неизвестно.