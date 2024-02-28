Семиэтажный "зеркальный" офисник построят напротив ТРЦ Galaxy в Барнауле
Проект делового центра презентовали в конце 2019 года
28 февраля 2024, 09:15, ИА Амител
На месте двухэтажного административного здания РЖД на пр. Строителей, 44, скоро "вырастет" офисный центр. Эскизы объекта впервые представили на градсовете в 2019 году, повторно – в 2021-м, но только в феврале 2024-го проект здания прошел экспертизу, которая выдала положительное заключение.
Бизнес-центр (согласно эскизам от 2021 года, разработанным архитектором Владимиром Золотовым) будет семиэтажным, его площадь – 4,7 тыс. квадратных метров. Внутри – свободная планировка.
Площадь участка – 18 соток. Здание отодвинут вглубь территории, а зеленую зону перед бизнес-центром (она находится на земле, которая принадлежит городу) инвестор планировал благоустроить и облагородить. На территории центра предусмотрено 20 машино-мест, часть из которых разместят на крытой парковке под зданием. Для этого треть центра "поставят" на колонны. Еще 10 машино-мест расположат вдоль пр. Строителей.
Фасады здания отделают штукатуркой, нижние этажи выполнят из натурального камня и штукатурки. Главный фасад сделают полностью из стеклянных витражей.
Интересно, что в проекте от 2021 года сквер перед офисником был отделен от тротуара (вдоль пр. Строителей) забором.
Архитектор Золотов тогда пояснил, что ограждение этого участка существует много лет, и эту концепцию решено сохранить. Кроме того, по словам автора, многие парки в городе имеют заборы.
Однако эксперты градсовета настояли, чтобы забор исключили из проекта. Выполнит ли это решение инвестор при строительстве центра, пока неизвестно.
09:18:03 28-02-2024
м... целых 30 машин на 7 этажей офисов, красота!
09:23:47 28-02-2024
весь город в ТЦ и офисниках
09:31:27 28-02-2024
30 мест для машин??? Как можно принимать такое? Забор заметили, а куда остальные 100 машин люди будут девать подумать не удосужились.
09:46:45 28-02-2024
Ну правильно. Детский сад снести и выстроить там зеркальный офисник. Это всё, чно нужно знать о заботе о детях.
09:50:26 28-02-2024
Гость (09:46:45 28-02-2024) Ну правильно. Детский сад снести и выстроить там зеркальный ... детский сад там был хз когда, еще при союзе. а уже в 90-х (емнип) там ничего не было.. сейчас там свалка за забором и бродячие собаки тусят.
09:50:03 28-02-2024
На картинке красиво, как было с Пионером. Обещали аллею, парковку, 4 полосы движения. А в итоге? Аллея - просто смешно. Парковка для миниавто, 4 полосы только при повороте. У базара вообще нет парковочных мест! На месте, где авто умудрялись парковаться, воткнули дома.
10:37:05 28-02-2024
интересное месторасположение выбрали. Въезд и выезд практически в самый центр пробки попадает, добираться в офисы будет ад. Плюс странная идея о парковке на выделенной линии ОТ. Городу пора задуматься о переговорах с РЖД и реконструкции моста на Строителей, либо принимать какие-то иные меры для решения проблемы (убрать одни пути трамваев, делать реверс).
18:04:11 28-02-2024
Выезд только направо... Ужас, офисный планктон недоволен!!!
19:46:39 28-02-2024
Остановите Золотова - лютую дичь клепает. Какая ценность этого стекла и бетона?
20:12:17 28-02-2024
Гость (19:46:39 28-02-2024) Остановите Золотова - лютую дичь клепает. Какая ценность это... Золотов еще нормальный, кто бы Деринга остановил?
15:16:55 05-03-2024
Да уж! А то на Строителей сейчас пробки нет, как же обитатели этого офисника будут стрессовать на выезде . Куда уже больше офисников для Марии-Ра? Кажется, что продуктовая тема стала малорентабельной или скучной