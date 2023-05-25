На маму ребёнка составили протокол о неисполнении обязанностей

25 мая 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Семилетний мальчик сбежал из дома в Москве, потому что его наказали. Он получил ремня за то, что украл у мамы банковскую карту и накупил различных лакомств, пишет Shot.

Ребёнка заметили на улице прохожие, вызвали полицию. Мальчик сказал правоохранителям, что бродит и не хочет домой, потому что его бьёт мама.

Когда пришли к родителям, мать объяснила, что сын частенько уходит гулять надолго, а накануне без разрешения закупился вкусняшками на её деньги.

Отмечается, что ребёнок растёт в неполной семье, воспитывают его бабушка и мама. На последнюю составили административный протокол.