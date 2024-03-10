Семиметровое чучело Масленицы сожгут в Барнауле

Праздничные мероприятия пройдут 17 марта

10 марта 2024, 18:55, ИА Амител

Блины / Фото: www.freepik.com

В барнаульском парке "Лесная сказка" 17 марта пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Масленице. Об этом рассказали в телеграм-канале зоопарка.

Для гостей парка подготовлена насыщенная программа: развлечения, угощения, розыгрыши подарков, гадания и русские забавы. В рамках концертной программы выступят вокально-хореографические коллективы и ансамбли народной песни.

Гости смогут посоревноваться в перетягивании каната, битве мешками, проявить ловкость и силу.

В конце праздника сожгут семиметровое чучело Масленицы.

Начало мероприятий запланировано на 12:00. Сожжение семиметрового чучела намечено на 15:00.