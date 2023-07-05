Семья Букиных вернется на ТНТ в старом составе

Представители телеканала объявили о возвращении сериала "Счастливы вместе" под новым названием

05 июля 2023, 16:21, ИА Амител

Кадр из сериала

Телеканал ТНТ планирует вернуть в эфир сериал "Счастливы вместе" под новым названием - "Букины". Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.

По предварительной информации, к своим ролям вернутся актеры основного состава: Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина, Наталья Бочкарёва - Даша, Дарья Сагалова и Александр Якин, которые сыграли Свету и Рому.

Планируется отснять десять серий сериала. Сюжетные подробности возвращения пока не раскрываются.

Напомним, что "Счастливы вместе" транслировались на ТНТ с 2006 по 2013 год.