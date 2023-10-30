Семья студентки из Германии Шани Лук, похищенной ХАМАС, сообщила о ее гибели
Официально эту информацию подтвердили в Израиле
30 октября 2023, 19:36, ИА Амител
Фото: соцсети
Семья студентки из Германии Шани Лук, похищенной ХАМАС в начале октября, сообщила о ее смерти. Об этом сообщает канал "360".
Девушка находилась на музыкальном фестивале в Израиле, когда ХАМАС зашел на территорию страны. На месте проведения мероприятия позднее обнаружили не менее 260 тел. Видеозапись и фотографии с похищенной Шани разошлись по всему интернету. Студентку смогли опознать по татуировке на ноге.
Сообщалось, что она находилась в одной из больниц в секторе Газа.
Официально информацию о смерти подтвердили представители Израиля. Сообщается, что ее обезглавили.
Читайте также в сюжете: Война между Израилем и Палестиной
19:49:28 30-10-2023
В такое неспокойное время надо сидеть дома, на Родине, а не таскаться по музыкальным фестивалям в разных частях планеты.
21:17:20 30-10-2023
Гость (19:49:28 30-10-2023) В такое неспокойное время надо сидеть дома, на Родине, а не ... В такое неспокойное время, нужно сидеть, как вы на пятой точке. Вы реально верите в то, что пишите? То есть девушка виновата в том, что она поехала на музыкальный фестиваль? В такое "неспокойное время"? У вас есть зачатки интеллекта? Видимо нет
08:24:40 31-10-2023
У вас есть зачатки интеллекта? ===Вашего интеллекта не затронул факт о тысячах убитых мирных жителей сектора Газа?Ваш интеллект сконцентрирован только на одной немецкой женщине?
16:39:28 31-10-2023
Гость (21:17:20 30-10-2023) В такое неспокойное время, нужно сидеть, как вы на пятой точ... На жопе ты имел ввиду?
20:31:51 30-10-2023
Психологическую поддержку можно получить в Барнауле бесплатно и анонимно
20:42:23 30-10-2023
вроде её голой возили в пикапе боевики и издевались. А потом в больницу отвели?
06:32:34 31-10-2023
Гость (20:42:23 30-10-2023) вроде её голой возили в пикапе боевики и издевались. А потом в больницу отвели Где и обезглавили...
21:38:46 30-10-2023
Посмотрел видео, жесть. Богатыри бородатые справились с девкой в восьмером . И этих Путин принимал в Кремле ??
01:06:20 31-10-2023
У меня нет слов...Как же такое возможно? Эти головорезы, террористы и убийцы казнят людей и получают поддержку и одобрение.. А виновных назначали евреев!? Мир точно сошел с ума... ((
07:20:12 31-10-2023
подтвердили представители Израиля --- это чтобы Израиль спокойно мог бомбить Газу, типа заложники все равно уже мертвы
07:25:24 31-10-2023
Читаю ваши комментарии и у меня один вопрос-откуда в вас говна столько?
08:03:39 31-10-2023
Гость (07:25:24 31-10-2023) Читаю ваши комментарии и у меня один вопрос-откуда в вас гов... И сколько же его,господин определитель говна?
08:17:57 31-10-2023
Почему бы не опубликовать список убиенных мирных арабских жителей израильской военщиной.Отдельно женщин,отдельно детей,включая младенцев.Счёт идёт на тысячи.
09:27:05 31-10-2023
Гость (08:17:57 31-10-2023) Почему бы не опубликовать список убиенных мирных арабских жи... ага, миллиарды. а на видео они шевелятся
15:37:39 31-10-2023
гость (09:27:05 31-10-2023) ага, миллиарды. а на видео они шевелятся... 8500 уже, из них больше 3000 детей. Как вам такое?
11:23:26 31-10-2023
Гость (08:17:57 31-10-2023) Почему бы не опубликовать список убиенных мирных арабских жи... А давайте рядом опубликуем список мирных людей, убитых арабами, я думаю, там тоже счет идет на тысячи. Или арабская военщина вам ближе, чем израильская? у арабов, в том числе и "мирных" в голове мысли независимо от возраста и пола, вложенные мусульманскими проповедниками, и ничего кроме как резать неверных там нет. В этих головах нет построения образованного общества, где каждый человек это отдельная личность, а не винтик в механизме ислама. Там даже женщины, которые лежали с детьми в больницах Тель-Авива, бесплатно лечились заметьте, радовались громко, когда ХАМАС ракетами стал обстреливать Израиль, что у этих теток в голове было, точно не мозги. И если арабы сами наплевали на свое мирное население, то с чего другие должны об этом думать?
09:12:44 31-10-2023
«Смерть одного человека — трагедия, смерть миллионов — статистика» (с)
13:41:02 31-10-2023
Даже если принимать во внимание притеснение палестинцев.Отрезать голову девчонке из другой страны случайно там оказавшейся с улюлюканием,такие это люди?Понятно почему они вечно очень плохо живут если прям на нефть пятой точкой не посадить.
15:41:09 31-10-2023
Бербок же заявляла с гордостью, что Германия участвует в войне с Россией. А как думали жители ФРГ, поставят Леопарды для убийства россиян и им ничего за это не будет? Вот, карма настигла гражданку ФРГ.