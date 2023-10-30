НОВОСТИПроисшествия

Семья студентки из Германии Шани Лук, похищенной ХАМАС, сообщила о ее гибели

Официально эту информацию подтвердили в Израиле

30 октября 2023, 19:36, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Семья студентки из Германии Шани Лук, похищенной ХАМАС в начале октября, сообщила о ее смерти. Об этом сообщает канал "360".

Девушка находилась на музыкальном фестивале в Израиле, когда ХАМАС зашел на территорию страны. На месте проведения мероприятия позднее обнаружили не менее 260 тел. Видеозапись и фотографии с похищенной Шани разошлись по всему интернету. Студентку смогли опознать по татуировке на ноге.

Сообщалось, что она находилась в одной из больниц в секторе Газа. 

Официально информацию о смерти подтвердили представители Израиля. Сообщается, что ее обезглавили.

Израиль
Читайте также в сюжете: Война между Израилем и Палестиной

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

19:49:28 30-10-2023

В такое неспокойное время надо сидеть дома, на Родине, а не таскаться по музыкальным фестивалям в разных частях планеты.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:17:20 30-10-2023

Гость (19:49:28 30-10-2023) В такое неспокойное время надо сидеть дома, на Родине, а не ... В такое неспокойное время, нужно сидеть, как вы на пятой точке. Вы реально верите в то, что пишите? То есть девушка виновата в том, что она поехала на музыкальный фестиваль? В такое "неспокойное время"? У вас есть зачатки интеллекта? Видимо нет

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:24:40 31-10-2023

У вас есть зачатки интеллекта? ===Вашего интеллекта не затронул факт о тысячах убитых мирных жителей сектора Газа?Ваш интеллект сконцентрирован только на одной немецкой женщине?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:28 31-10-2023

Гость (21:17:20 30-10-2023) В такое неспокойное время, нужно сидеть, как вы на пятой точ... На жопе ты имел ввиду?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:31:51 30-10-2023

Психологическую поддержку можно получить в Барнауле бесплатно и анонимно

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:42:23 30-10-2023

вроде её голой возили в пикапе боевики и издевались. А потом в больницу отвели?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:32:34 31-10-2023

Гость (20:42:23 30-10-2023) вроде её голой возили в пикапе боевики и издевались. А потом в больницу отвели Где и обезглавили...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:38:46 30-10-2023

Посмотрел видео, жесть. Богатыри бородатые справились с девкой в восьмером . И этих Путин принимал в Кремле ??

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:06:20 31-10-2023

У меня нет слов...Как же такое возможно? Эти головорезы, террористы и убийцы казнят людей и получают поддержку и одобрение.. А виновных назначали евреев!? Мир точно сошел с ума... ((

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:20:12 31-10-2023

подтвердили представители Израиля --- это чтобы Израиль спокойно мог бомбить Газу, типа заложники все равно уже мертвы

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:25:24 31-10-2023

Читаю ваши комментарии и у меня один вопрос-откуда в вас говна столько?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:03:39 31-10-2023

Гость (07:25:24 31-10-2023) Читаю ваши комментарии и у меня один вопрос-откуда в вас гов... И сколько же его,господин определитель говна?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:17:57 31-10-2023

Почему бы не опубликовать список убиенных мирных арабских жителей израильской военщиной.Отдельно женщин,отдельно детей,включая младенцев.Счёт идёт на тысячи.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:27:05 31-10-2023

Гость (08:17:57 31-10-2023) Почему бы не опубликовать список убиенных мирных арабских жи... ага, миллиарды. а на видео они шевелятся

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:39 31-10-2023

гость (09:27:05 31-10-2023) ага, миллиарды. а на видео они шевелятся... 8500 уже, из них больше 3000 детей. Как вам такое?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:26 31-10-2023

Гость (08:17:57 31-10-2023) Почему бы не опубликовать список убиенных мирных арабских жи... А давайте рядом опубликуем список мирных людей, убитых арабами, я думаю, там тоже счет идет на тысячи. Или арабская военщина вам ближе, чем израильская? у арабов, в том числе и "мирных" в голове мысли независимо от возраста и пола, вложенные мусульманскими проповедниками, и ничего кроме как резать неверных там нет. В этих головах нет построения образованного общества, где каждый человек это отдельная личность, а не винтик в механизме ислама. Там даже женщины, которые лежали с детьми в больницах Тель-Авива, бесплатно лечились заметьте, радовались громко, когда ХАМАС ракетами стал обстреливать Израиль, что у этих теток в голове было, точно не мозги. И если арабы сами наплевали на свое мирное население, то с чего другие должны об этом думать?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:44 31-10-2023

«Смерть одного человека — трагедия, смерть миллионов — статистика» (с)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Эрг Ноор

13:41:02 31-10-2023

Даже если принимать во внимание притеснение палестинцев.Отрезать голову девчонке из другой страны случайно там оказавшейся с улюлюканием,такие это люди?Понятно почему они вечно очень плохо живут если прям на нефть пятой точкой не посадить.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:09 31-10-2023

Бербок же заявляла с гордостью, что Германия участвует в войне с Россией. А как думали жители ФРГ, поставят Леопарды для убийства россиян и им ничего за это не будет? Вот, карма настигла гражданку ФРГ.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров