Семья студентки из Германии Шани Лук, похищенной ХАМАС, сообщила о ее гибели

Официально эту информацию подтвердили в Израиле

30 октября 2023, 19:36, ИА Амител

Фото: соцсети

Семья студентки из Германии Шани Лук, похищенной ХАМАС в начале октября, сообщила о ее смерти. Об этом сообщает канал "360".

Девушка находилась на музыкальном фестивале в Израиле, когда ХАМАС зашел на территорию страны. На месте проведения мероприятия позднее обнаружили не менее 260 тел. Видеозапись и фотографии с похищенной Шани разошлись по всему интернету. Студентку смогли опознать по татуировке на ноге.

Сообщалось, что она находилась в одной из больниц в секторе Газа.

Официально информацию о смерти подтвердили представители Израиля. Сообщается, что ее обезглавили.