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Семью сыроедов из Красноярского края хотят лишить родительских прав

За смерть двухлетней дочери паре грозит до трех лет тюрьмы

22 ноября 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Семью сыроедов из Красноярского края, у которых умерла двухлетняя дочь, хотят лишить родительских прав. Об этом сообщает Kras Mash.

По данным следствия, взрослые не кормили ребенка мясом, яйцами и прочими необходимыми продуктами. Также родители отказались от медицинской помощи, не водили девочку к врачам и обращались только к тем, кто практикует народную медицину. В результате у двухлетней дочери пары стали развиваться болезни, после чего она умерла.

У семьи остались еще две дочери: 7 лет и 4 года. Органы опеки работают над тем, чтобы лишить семью родительских прав.

За смерть дочери сыроедам грозит до трех лет тюрьмы.

Происшествия дети

Комментарии 9

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Гость

09:50:27 22-11-2023

Вооооот. Сначала "зачем нам школа", в том числе химия и биология, а потом "а чего это она умерла"... Трудно о таких существах цензурно говорить

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Гость

10:04:27 22-11-2023

Анекдот недавно попадался: "Что такое народная медицина? Это когда люди живущие в среднем 75 лет Хотят лечиться по методикам людей живших с среднем 30..."

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Гость

10:11:52 22-11-2023

Гость (10:04:27 22-11-2023) Анекдот недавно попадался: "Что такое народная медицина? Это... Да вы что! Все же знают, что раньше жили по 300 минимум. Ничем не болели, рожали в поле по двадцать детей, не отрываясь от работы и все такое прочее. Питались здоровой пищей, умывались росой с травки. И только с приходом современной медицины стали болеть и умирать, не доживая до ста.

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Гость

12:05:20 22-11-2023

Прошло столько времени, а они всё ещё "хотят"?

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Гость

13:50:20 22-11-2023

А почему всего 3 года тюрьмы? Ведь это предумышленное убийство ребенка. Они умышленно не кормили ребенка и планомерно убивали.

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гость

14:26:16 22-11-2023

Я тоже люблю сыр. Предпочитаю бри и камамбер

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Гость

16:35:21 22-11-2023

гость (14:26:16 22-11-2023) Я тоже люблю сыр. Предпочитаю бри и камамбер... Зеленодольский неплох... Я рикотту люблю, вместо масла на бутерброд под колбаску... не путать с Риколеттой...

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Гость

18:58:33 22-11-2023

Гость (16:35:21 22-11-2023) Зеленодольский неплох... Я рикотту люблю, вместо масла на бу... Поешь доширака и бегом на работу!))

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Гость

10:29:44 23-11-2023

Гость (18:58:33 22-11-2023) Поешь доширака и бегом на работу!))... Доширак дороговато стОит, по сравнению с рикоттй или даже с пармезаном...

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