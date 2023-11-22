Семью сыроедов из Красноярского края хотят лишить родительских прав
За смерть двухлетней дочери паре грозит до трех лет тюрьмы
22 ноября 2023, 09:35, ИА Амител
Семью сыроедов из Красноярского края, у которых умерла двухлетняя дочь, хотят лишить родительских прав. Об этом сообщает Kras Mash.
По данным следствия, взрослые не кормили ребенка мясом, яйцами и прочими необходимыми продуктами. Также родители отказались от медицинской помощи, не водили девочку к врачам и обращались только к тем, кто практикует народную медицину. В результате у двухлетней дочери пары стали развиваться болезни, после чего она умерла.
У семьи остались еще две дочери: 7 лет и 4 года. Органы опеки работают над тем, чтобы лишить семью родительских прав.
За смерть дочери сыроедам грозит до трех лет тюрьмы.
09:50:27 22-11-2023
Вооооот. Сначала "зачем нам школа", в том числе химия и биология, а потом "а чего это она умерла"... Трудно о таких существах цензурно говорить
10:04:27 22-11-2023
Анекдот недавно попадался: "Что такое народная медицина? Это когда люди живущие в среднем 75 лет Хотят лечиться по методикам людей живших с среднем 30..."
10:11:52 22-11-2023
Гость (10:04:27 22-11-2023) Анекдот недавно попадался: "Что такое народная медицина? Это... Да вы что! Все же знают, что раньше жили по 300 минимум. Ничем не болели, рожали в поле по двадцать детей, не отрываясь от работы и все такое прочее. Питались здоровой пищей, умывались росой с травки. И только с приходом современной медицины стали болеть и умирать, не доживая до ста.
12:05:20 22-11-2023
Прошло столько времени, а они всё ещё "хотят"?
13:50:20 22-11-2023
А почему всего 3 года тюрьмы? Ведь это предумышленное убийство ребенка. Они умышленно не кормили ребенка и планомерно убивали.
14:26:16 22-11-2023
Я тоже люблю сыр. Предпочитаю бри и камамбер
16:35:21 22-11-2023
гость (14:26:16 22-11-2023) Я тоже люблю сыр. Предпочитаю бри и камамбер... Зеленодольский неплох... Я рикотту люблю, вместо масла на бутерброд под колбаску... не путать с Риколеттой...
18:58:33 22-11-2023
Гость (16:35:21 22-11-2023) Зеленодольский неплох... Я рикотту люблю, вместо масла на бу... Поешь доширака и бегом на работу!))
10:29:44 23-11-2023
Гость (18:58:33 22-11-2023) Поешь доширака и бегом на работу!))... Доширак дороговато стОит, по сравнению с рикоттй или даже с пармезаном...