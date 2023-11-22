Семью сыроедов из Красноярского края хотят лишить родительских прав

За смерть двухлетней дочери паре грозит до трех лет тюрьмы

22 ноября 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Семью сыроедов из Красноярского края, у которых умерла двухлетняя дочь, хотят лишить родительских прав. Об этом сообщает Kras Mash.

По данным следствия, взрослые не кормили ребенка мясом, яйцами и прочими необходимыми продуктами. Также родители отказались от медицинской помощи, не водили девочку к врачам и обращались только к тем, кто практикует народную медицину. В результате у двухлетней дочери пары стали развиваться болезни, после чего она умерла.

У семьи остались еще две дочери: 7 лет и 4 года. Органы опеки работают над тем, чтобы лишить семью родительских прав.

За смерть дочери сыроедам грозит до трех лет тюрьмы.