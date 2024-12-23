Сенатор допустил блокировку WhatsApp в 2025 году
По словам Шейкина, шансы вырастут, если руководство компании не будет соблюдать законодательство
23 декабря 2024, 22:59, ИА Амител
Шансы на блокировку мессенджера WhatsApp в 2025 году в России увеличатся, если его руководство не будет соблюдать законодательство. Как сообщает "360", об этом заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.
"Если мессенджер не выполнит определенные требования и обязательства, вероятность блокировки может увеличиться. Развитие ситуации с WhatsApp в России в 2025 году будет зависеть от позиции руководства мессенджера по вопросу хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ", – заявил парламентарий.
По его словам, иностранные компании должны понимать, что необходимо исполнять российское законодательство. Шейкин предупредил, что в противном случае они не смогут работать.
Сенатор отметил, что если WhatsApp выполнит требования Роскомнадзора, то для пользователей ничего не изменится. Обязательства по соблюдению законов ложатся на мессенджер, который должен организовать хранение на территории РФ информации о фактах приема, передачи, доставки сообщений, в том числе голосовых, а также предоставлять информацию по запросам уполномоченных ведомств.
00:44:22 24-12-2024
Больше ада! Вперёд, к стационарным дисковым телефонам и телефонам-автоматам!
😆
10:57:26 24-12-2024
Кхм... (00:44:22 24-12-2024) Больше ада! Вперёд, к стационарным дисковым телефонам и теле... пейджеры не рекомендую
10:58:11 24-12-2024
Кхм... (00:44:22 24-12-2024) Больше ада! Вперёд, к стационарным дисковым телефонам и теле... дурачок.
Вообще от, у нас был мессенджер ICQ и он намного старше всех этих заморских. И не так давно сервера его отключили, так как мало кто в нем сидел.
Так вот, елси бы эту гадость натовскую (вацап) отрубили, то вполне были бы все шансы возродить старую добрую "Аську", к тому же она сильно обновилась и изменилась, там функций больше чем в этом долбаном вацапе, будь он неладен.
Закройте уже его, Мета организация недружественная, инсту закрыли а почему месенжер является основным в РФ?! бред! Блок!
11:13:40 24-12-2024
Гость (10:58:11 24-12-2024) дурачок.Вообще от, у нас был мессенджер ICQ и он намного... аська была "у нас" тольк последние годы ее существования. так-то тоже "у них" купили
01:14:32 24-12-2024
Шейкин таки немножечко тоже еврей однако
13:25:14 24-12-2024
Гость (01:14:32 24-12-2024) Шейкин таки немножечко тоже еврей однако... Кстати, об "избранных". В Думе началась так называемая "региональная неделя". Не желают ли господа Бессарабов, Лоор, Прокопьев, Терентьев, Прусакова, Кувшинова конечно же и иже с ними, приехать, посмотреть, как похорошел Алтайский край, встретиться с народонаселением, поговорить, вот это всё ниженаписанное почитать? Или транзитом, к тёплым морям, на каникулы?
01:55:02 24-12-2024
Произвол власть имущих осточертел: вслед за убиенным YouTube грозят поставить крест на WhatsApp... Не худо бы прежде спросить у народа: в восторге ли он от табу на альтернативные источники информации, право на которые имеет по Конституции!
08:41:18 24-12-2024
Гость (01:55:02 24-12-2024) Произвол власть имущих осточертел: вслед за убиенным YouTube... Про конституцию это конечно вообще ржака
11:22:29 24-12-2024
Гость (01:55:02 24-12-2024) Произвол власть имущих осточертел: вслед за убиенным YouTube... если меня спросите, то мне ватцап никогда не нравился. запреты, однако, не создают благоприятной и конкурентной бизнес среды. попахивают коррупционными методами. в таких условиях вкладываться в аналогичный проект для внутреннего рынка весьма рискованно
06:47:39 24-12-2024
Соблюдайте законы Р Ф и проблем не будет.
07:58:58 24-12-2024
Народ (06:47:39 24-12-2024) Соблюдайте законы Р Ф и проблем не будет.... Соблюдайте законы Р Ф и проблем не будет ---- Соблюдайте законы Франции и проблем не будет, так Дурову говорили. Он согласился
08:11:46 24-12-2024
Народ (06:47:39 24-12-2024) Соблюдайте законы Р Ф и проблем не будет.... если правители не соблюдают основной закон,который сами и придумали,так чего можно еще ожидать
11:46:47 24-12-2024
Народ (06:47:39 24-12-2024) Соблюдайте законы Р Ф и проблем не будет....
Путину этот вопрос на прямой линии задавал?
07:57:50 24-12-2024
Я в Телеге. Хотя Дурова во Франции попинали, он тоже сдался
08:23:58 24-12-2024
Гость (07:57:50 24-12-2024) Я в Телеге. Хотя Дурова во Франции попинали, он тоже сдался...
Ты скоро не в телеге будешь, а ездить на телеге. И поделом!
11:59:30 24-12-2024
Гость (08:23:58 24-12-2024) Ты скоро не в телеге будешь, а ездить на телеге. И подел... А ты уедешь в свободную страну и будешь счастлив, потому что там тебе разрешат однополый брак
12:18:54 24-12-2024
Гость (07:57:50 24-12-2024) Я в Телеге. Хотя Дурова во Франции попинали, он тоже сдался... с Дуровым еще разбираться надо. В фильмах Терминатор в 1980х годах в лаборатории Скайнет глава этого отдела разработчиков исскуственного интелекта был с бейджиком ДУРОВ. Как известно фильм кончается термоядерной войной - скайнет запустил по России весь ядерный арсенал
Чую неспроста там этого Дурова упомянули. Сейчас Пентагон именно Исскуственным интеллектом боевым управляется, не генералами и не штабом - ИИ им планы разгрома России пишет и приказы отдает
08:38:00 24-12-2024
вы уже заблокировали ютюб, инсту, пытались заблокировать телегу - кроме гемора простым гражданам, которые вынуждены пользоваться впн и траты денег, вы не добились ничего. Прям совсем. Ниже нуля результат.
11:24:49 24-12-2024
Гость (08:38:00 24-12-2024) вы уже заблокировали ютюб, инсту, пытались заблокировать тел... с телегой-то не все так однозначно. вполне допускаю, что добились поставленных целей
08:39:44 24-12-2024
Если бы лет пять назад сказали, что разрешат многоженство, заблокируют Ютуб и Ватсапп, а Галкин* со Слепаковым* будут иноагентами*. Уверен ни кто не воспринял бы эти слова в серьёз
08:50:40 24-12-2024
Для пользователей ничего не изменится, кроме двух-трех дополнительных глаз и ушей...Когда у нас успели отменить тайну переписки и неприкосновенность личной жизни?(Конституция.Ст.23. 2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.)
09:01:59 24-12-2024
Дюша (08:50:40 24-12-2024) Для пользователей ничего не изменится, кроме двух-трех допол... Тайны на то и тайны , что кто-то из знает. Вот они и хотят знать, это просто ваша общая тайна
09:06:12 24-12-2024
Дюша (08:50:40 24-12-2024) Для пользователей ничего не изменится, кроме двух-трех допол...
Вы ещё скажите, что права человека высшая ценность по Конституции 🤣
09:45:20 24-12-2024
Дюша (08:50:40 24-12-2024) Для пользователей ничего не изменится, кроме двух-трех допол... а всякие шейкины и яровые плевали на конституцию,да и не одни они. это какое счастье,что газетами мало кто пользуются,иначе за оскорбление портрета сидела бы куча народу.
08:55:18 24-12-2024
И еще...Для начала выпустите альтернативу. Хоть ОДИН отечественный смартфон и плагины к нему...Стыдобище...Страна не имеет своих телефонов и своих компьютеров, но имеет зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде!!!! На счетах будете цифровизацию внедрять?
09:55:10 24-12-2024
Дюша (08:55:18 24-12-2024) И еще...Для начала выпустите альтернативу. Хоть ОДИН отечест... а в калибры ставят микросхемы которые скручивают из стиральных машинок, которые тайно покупают в польше.
желуди под снегом, но шматок сала могу подкинуть. вам того или этого?
10:29:00 24-12-2024
Musik (09:55:10 24-12-2024) а в калибры ставят микросхемы которые скручивают из стиральн... Не съезжай с темы...В каком сельпо я могу купить отечественный смартфон с отечественными месенджерами? Отечественный ноут или комп с отечественной (не версией Линокс) операционкой? Про разработки рассказывать не надо. Штучные изделия меня не интересуют.
10:44:02 24-12-2024
Дюша (10:29:00 24-12-2024) Не съезжай с темы...В каком сельпо я могу купить отечественн... персональные навороченные звонилки, личный автотранспорт, бплатные всеобщие медицина и образование - вот давайте уже поймем, что в ближайшее время тут общество подожмется.
может не надо о грустном, а?
так будет. это не обсуждается.
11:02:46 24-12-2024
Musik (10:44:02 24-12-2024) персональные навороченные звонилки, личный автотранспорт, бп... Не понял...Назад в каменный век? А за что мы в 90-е родину продали?
11:11:29 24-12-2024
Дюша (11:02:46 24-12-2024) Не понял...Назад в каменный век? А за что мы в 90-е родину п... Дюша, это тебе наказание за то, что ты душу Дьяволу продала.
12:09:31 24-12-2024
Гость (11:11:29 24-12-2024) Дюша, это тебе наказание за то, что ты душу Дьяволу продала.... "Продал"... Ибо образовано от Андрей...
10:43:36 24-12-2024
Musik (09:55:10 24-12-2024) а в калибры ставят микросхемы которые скручивают из стиральн... А что ставят в Калибры мы никогда не узнаем.
10:49:40 24-12-2024
Дюша (10:43:36 24-12-2024) А что ставят в Калибры мы никогда не узнаем. ... вам и не надо.
12:15:38 24-12-2024
Musik (10:49:40 24-12-2024) вам и не надо.... Конечно не надо...Мне надо нормальный комп, с хорошей графикой и звуком. А калибрами пусть занимаются те, кому это до должности положено...Мне и телефона кнопочного вполне хватало. Только и таких НАША промышленность не выпускает. На смартфон перешел года три как и то под давлением семьи.
11:11:36 24-12-2024
Дюша (10:43:36 24-12-2024) А что ставят в Калибры мы никогда не узнаем. ... если не поинтересуемся. ничего сверхестественного. по меркам коммерческой электроники - посредственная производительность, дорого, тяжело, излишне защищено и продублированно - как все военное
12:18:09 24-12-2024
Гость (11:11:36 24-12-2024) если не поинтересуемся. ничего сверхестественного. по меркам... Согласен...Чтобы рассчитать траекторию полета большого "ума" не надо...Но гложет меня мысль, что и там у нас импортозамещением хреново.
12:41:35 24-12-2024
Дюша (12:18:09 24-12-2024) Согласен...Чтобы рассчитать траекторию полета большого "ума"... не переживайте, для своих задач - приемлемо. для потребительской электроники, конечно, лет на 20-30 запоздало
11:35:48 24-12-2024
Дюша (08:55:18 24-12-2024) И еще...Для начала выпустите альтернативу. Хоть ОДИН отечест... начать можно с того, что отечественную физику и математику не придумали. приходится иностранными пользоваться. даже системы счисления своей нет.
13:29:26 24-12-2024
Гость (11:35:48 24-12-2024) начать можно с того, что отечественную физику и математику н... Че это? Есть же "Начала Православной Арифметики") Ну и много чего еще есть - даже научные работы, где сперматозоиды проникают в мозг и прочая, и прочая.
09:12:33 24-12-2024
Как в пещере живём. Никуда не ездим, денег только на еду, випиэн этот немецкий ещё оплачивать. У меня всё.
09:24:17 24-12-2024
Рубят хвост по кускам! Электричество отключите сразу - и дело с концом! Паровозы с постаментов снимите. Пароходы с баржами запустите. Кареты из музеев выгоните - тут один уже предлагал многодетным коней раздать. И - вперёд, вперёд!
11:38:18 24-12-2024
Гость (09:24:17 24-12-2024) Рубят хвост по кускам! Электричество отключите сразу - и де... всё будет, надо только подождать. это на новый год
10:20:42 24-12-2024
Что ютуб, что ватсап, если хотят работать в России должны соблюдать ее законы, это логично, а использовать эти "инструменты" для "оболванивания" населения недопустимо, особенно в период острой фазы СВО.
10:36:14 24-12-2024
ППШариков (10:20:42 24-12-2024) Что ютуб, что ватсап, если хотят работать в России должны со... Вам ник товарищеским судом присвоен или это остатки самокритики?
10:54:03 24-12-2024
Гость (10:36:14 24-12-2024) Вам ник товарищеским судом присвоен или это остатки самокрит... С какой целью интересуетесь ?
10:48:04 24-12-2024
ППШариков (10:20:42 24-12-2024) Что ютуб, что ватсап, если хотят работать в России должны со... Все террористы которые устраивали терракоты использовали сотовые телефоны для связи. Логичным было бы запретить их и всех операторов
14:24:33 24-12-2024
Гость (10:48:04 24-12-2024) Все террористы которые устраивали терракоты использовали сот... Во время ВОВ разрешено было только проводное радио, эфирное запрещено и это было оправдано, кроме того в зоне СВО можно пользоваться только "специальными" телефонами.
10:54:21 24-12-2024
в чем проблема? я вот на рутуб перехожу
там все имеется
11:29:00 24-12-2024
майор (10:54:21 24-12-2024) в чем проблема? я вот на рутуб перехожутам все имеется ... Да у вас вообще поди еще и фуражка есть.
12:03:27 24-12-2024
майор (10:54:21 24-12-2024) в чем проблема? я вот на рутуб перехожутам все имеется ... там все имеется, если вы ничего, кроме новостей по телеку и шоу с ТНТ не смотрите. А все остальное имеется на ютубе.
12:24:30 24-12-2024
Гость (12:03:27 24-12-2024) там все имеется, если вы ничего, кроме новостей по телеку и... знаю я что там имеется
бандеровцы там вещают. Радуются гниды когда дети погибают. Грузинские террористы вещают
вобщем то что прикрыли эту ютуберную лавочку это однозначно хорошо
второе важное дело это телеграм прикрыть и вацапы шмацапы пендосовские
12:53:09 24-12-2024
майор (12:24:30 24-12-2024) знаю я что там имеетсябандеровцы там вещают. Радуются гн... если телеграм прикрыть, то как преступления раскрывать собрался? в оффлайне? Жеглов?
12:19:10 24-12-2024
майор (10:54:21 24-12-2024) в чем проблема? я вот на рутуб перехожутам все имеется ... Ничего там не имеется. На Ютуб более чем 10 летняя база различных знаний, для меня лично огромное кол-во различных роликов по ремонту автомобиля, квартир, образовательных. На Рутуб их никто переносить не будет, там одна попса бесполезная пасется. Буду искать способы и пользоваться Ютубом, без вариантов.
12:45:54 24-12-2024
Гость (12:19:10 24-12-2024) Ничего там не имеется. На Ютуб более чем 10 летняя база разл... на рутрекер переноси, не только о себе думай
15:22:29 24-12-2024
майор (10:54:21 24-12-2024) в чем проблема? я вот на рутуб перехожутам все имеется ... На каком канале рутуба есть видео, как зашить джинсы. Вчера обыскалась (ютуб не работает, подобного контента много, но видео не тянет), не нашла. Будь добр, помоги!
11:34:07 24-12-2024
Хотят перетащить всех на свои программы только забыли кому принадлежат сервера и кто вообще создатель интернета и у кого ключик к нему им стоит только захотеть отправить Россию в средневековье.
13:26:55 24-12-2024
Гость (11:34:07 24-12-2024) Хотят перетащить всех на свои программы только забыли кому п... типичные рассуждения пендосни, но только учти что физически сервера стоят в России структура интернета давно скопирована и включится когда твои моральные хозяева рубильником начнут щелкать
а что касаемо того кто интернет изобрел так это русский ученый преподаватель из Московского Госу Университета Столешников И.И. Сам язык и логику двоичную изобрел основатель кибернетики Яблочкин а первую ЭВМ в СССР сделал Московский радиозавод еще в 1950 м году. Носителем были перфокарты
что касаемо IBM то после падения железного занавеса и перестройки все разработки в СССР были украдены американцами и была изготовлена IBM PS первая персоналка для продажи в серийном производстве но уже не в трех битовой а в восьми битовой версии. Историю знать надо лопух
И запомни - все что изобрели англосаксы все это своровано у русских беззвестных ученых и присвоено. Начиная с паровой машины И.И.Ползунова. Они кстати Ползунова то и убили за его изобретение
14:35:25 24-12-2024
холмс (13:26:55 24-12-2024) типичные рассуждения пендосни, но только учти что физически ... Допустим. А море тоже копали наперегонки с соседями?
15:07:21 24-12-2024
холмс (13:26:55 24-12-2024) типичные рассуждения пендосни, но только учти что физически ... Кстати...Знаменитое слово "Пентиум" происходит от фамилии российского ученого...
11:45:45 24-12-2024
Чтобы дети не мешали взрослым, им включают мультики, а чтобы взрослые не мешали другим взрослым, им "мультики отключают"!
13:05:47 24-12-2024
Все катится к односторонней связи. К зомбоящику.
14:32:25 24-12-2024
Это целенаправленная политика. ВК будет тем продуктом который заменит всё. Все будут сидеть там. Сейчас это выглядит еще не явно, но набирает обороты стремительно. Есть дети -Это платформа Сферум привязка родителей к вк, почта мыло, госуслуги? заходите через ВК...Может хотите видео? Есть вам у нас и ВК видео. А то что сделал сенатор это он закинул удочку, дело времени. Аналоги здесь будут не уместны.