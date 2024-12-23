Сенатор допустил блокировку WhatsApp в 2025 году

По словам Шейкина, шансы вырастут, если руководство компании не будет соблюдать законодательство

23 декабря 2024, 22:59, ИА Амител

WhatsApp / Фото: pxhere.com/ru/photo/864864

Шансы на блокировку мессенджера WhatsApp в 2025 году в России увеличатся, если его руководство не будет соблюдать законодательство. Как сообщает "360", об этом заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

"Если мессенджер не выполнит определенные требования и обязательства, вероятность блокировки может увеличиться. Развитие ситуации с WhatsApp в России в 2025 году будет зависеть от позиции руководства мессенджера по вопросу хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ", – заявил парламентарий.

По его словам, иностранные компании должны понимать, что необходимо исполнять российское законодательство. Шейкин предупредил, что в противном случае они не смогут работать.

Сенатор отметил, что если WhatsApp выполнит требования Роскомнадзора, то для пользователей ничего не изменится. Обязательства по соблюдению законов ложатся на мессенджер, который должен организовать хранение на территории РФ информации о фактах приема, передачи, доставки сообщений, в том числе голосовых, а также предоставлять информацию по запросам уполномоченных ведомств.