Сенатор Пушков заявил о неизбежности конфликта между США и Китаем

Он уточнил, что каждый шаг двух стран говорит о том, что их противостояние будет лишь усиливаться

05 марта 2023, 09:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал планы США ввести запрет на инвестиции в китайские технологии, потенциально угрожающие американской национальной безопасности. Он считает, что конфликт между Вашингтоном и Пекином неизбежен.

"Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты", – написал сенатор.

Он уточнил, что каждый шаг двух стран говорит о том, что их противостояние будет лишь усиливаться, отметив, что этого никак не удастся избежать.