НОВОСТИПолитика

Сенатор Пушков заявил о неизбежности конфликта между США и Китаем

Он уточнил, что каждый шаг двух стран говорит о том, что их противостояние будет лишь усиливаться

05 марта 2023, 09:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал планы США ввести запрет на инвестиции в китайские технологии, потенциально угрожающие американской национальной безопасности. Он считает, что конфликт между Вашингтоном и Пекином неизбежен.

"Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты", – написал сенатор.

Он уточнил, что каждый шаг двух стран говорит о том, что их противостояние будет лишь усиливаться, отметив, что этого никак не удастся избежать.

Комментарии 11

  • А этот пушков готов косоглазым эад целовать за смерти россиян от изобретённых китайских зараз КОВИД, птичий и свинячьи гриппы, атепичная пневмония...
    05 марта, Гость   Ответить
  • Экономически да. Начинать военный конфликт дураков нет.
    05 марта, Гость   Ответить
  • США - самая агреесивная страна в мире, которая постоянно кому-то угрожает, с кем-то конфликтует, ставит ультиматумы, кого-нибудь бомбит и прочее. При этом врём всем напропалую, что она мир во всем мире обеспечивает! И идиоты даже ей верят.
    05 марта, Гость   Ответить
  • такого бреда еще не встречал,США да на Китай,даже не смешно
    05 марта, Гость   Ответить
  • И идиоты даже ей верят. --- А есть идиоты, которые верят что бывают добрые страны.
    05 марта, Гость   Ответить
  • такого бреда еще не встречал,США да на Китай,даже не смешно ---- телевизор пересмотрел)))
    05 марта, Гость   Ответить
  • "от изобретённых китайских зараз КОВИД, птичий и свинячьи гриппы, атепичная пневмония..." --- Гость, свой бред оставь при себе. Во-первых, не доказано, что тот же ковид начался с Китая, а не был подкинут американцами из их многочисленных биолабораторий. Во-вторых, ТЫ САМ носил маски во время пандемии? ТЫ САМ что сделал, чтобы не распространять заразу? Такие как ты вечно ищут, кто виноват, но САМИ ничего не делают, чтобы не сеять болезнь.
    06 марта, Гость   Ответить
  • В США даже художественный фильм вышел о предполагаемой настоящей войне между Китаем и штатами случившейся из-за ОГРОМНЕЙШЕГО американского долга китайцам.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Во-первых, не доказано, что тот же ковид начался с Китая, а не был подкинут американцами из их многочисленных биолабораторий. ----------- Конечно нет. И на сайте уханьской лаборатории не висели щенок и его кураторша, которые измывались над летучими мышами с 2016 года. Кстати, почему я не упомянуты боевые гуси и комары, которые разносят вирус, который убивает только русских? Недоработка. Исправляйся.
    06 марта, Гость   Ответить
  • между Китаем и штатами случившейся из-за ОГРОМНЕЙШЕГО ------ Напомнишь войну, которую выиграли китайцы? М?
    06 марта, Гость   Ответить
  • "И на сайте уханьской лаборатории не висели щенок и его кураторша, которые измывались над летучими мышами с 2016 года. Кстати, почему я не упомянуты боевые гуси и комары, которые разносят вирус, который убивает только русских?" ---- Гость, какой же бред ты несёшь....
    06 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров