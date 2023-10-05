Сентябрь 2023-го стал самым теплым за все время наблюдений
Температура была примерно на полградуса больше, чем прошлый рекорд
05 октября 2023, 22:48, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сентябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдения. Средняя температура поверхности составила 16,38 градуса, что на 0,5 градуса выше, чем предыдущий рекорд, зафиксированный в сентябре 2020 года.
Отмечается, что эта температура на 1,75°C выше по сравнению с доиндустриальным эталонным периодом сентября 1850-1900 годов.
Представители Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН отметили, что 2023 год будет самым теплым за всю историю наблюдений.
Комментарии 0