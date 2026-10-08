Сердце сдавливал гигантский шар. В Сибири хирурги спасли пациентку из Республики Алтай

Образование диаметром 12 см могло разорваться в любой момент и убить жительницу республики

08 октября 2026, 11:22, ИА Амител

Врач с пациенткой / Фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России

46‑летняя жительница Республики Алтай обратилась к врачу с жалобами на одышку и перебои в работе сердца. Обследование выявило образование диаметром 12 см, сдавливавшее верхнюю полую вену и левое предсердие и провоцировавшее серьезные нарушения ритма. Подробности рассказали в НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России.

Первоначально врачи заподозрили кисту перикарда, однако детальное МСКТ‑исследование с контрастированием, проведенное рентгенологами Центра во главе с кандидатом медицинских наук Никитой Никитиным, позволило точно установить диагноз: речь шла о редчайшей аневризме левой коронарной артерии.

Такая патология не только нарушала кровоснабжение сердечной мышцы, но и несла угрозу мгновенного летального исхода из‑за возможного разрыва. Операцию проводила бригада под руководством директора Института патологии кровообращения НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина Александра Богачева‑Прокофьева.

Аппарат искусственного кровообращения подключили через бедро и яремную вену — это было необходимо из‑за перекрытия верхней полой вены.

После остановки сердца хирурги вскрыли полость образования и столкнулись с неожиданностью: в ней не оказалось тромботических масс.

Лишь к концу вмешательства выяснилось, что полость не была слепой — из нее существовал дополнительный выход в правое предсердие. В итоге патология оказалась не аневризмой, а крупной сосудистой мальформацией — врожденной аномалией с прямым сбросом крови из левых отделов сердца в правые.

Хирурги закрыли аномальное сообщение заплатой и восстановили коронарную артерию. На завершающем этапе выполнили операцию "лабиринт" для устранения фибрилляции предсердий: из‑за длительного сдавления качество миокарда ухудшилось, и рассчитывать на самостоятельное восстановление ритма уже не приходилось.

"Анатомия сердца была крайне сложной, но все удалось: пациентка выздоровела и выписывается с нормальным сердечным ритмом и без угрозы дальнейшего развития ишемической болезни сердца, — говорит врач-кардиолог Регина Акулова. — Мы предполагаем, что такая уникальная анатомическая картина формировалась у пациентки на протяжении многих лет".

Ранее сосудистые мальформации такого объема и локализации не встречались специалистам Центра Мешалкина в практике и имеют лишь единичные упоминания в мировой научной литературе.