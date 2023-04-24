Серебряные коньки. Продолжит ли существовать "Динамо-Алтай" и где клуб будет играть?

Пытаемся разобраться, что ждёт хоккейный профессиональный клуб в ближайшем будущем

24 апреля 2023, 06:15, Вячеслав Кондаков

Фото: ХК "Динамо-Алтай"

Хоккейная команда "Динамо-Алтай" по итогу сезона 2022/2023 года завоевала серебряные медали первенства ВХЛ-Б. В плей-офф в борьбе за Кубок Федерации барнаульские игроки практически без шансов уступили в серии самарскому клубу ЦСК ВВС со счётом 4:1. Нынешний результат стал лучшим для динамовцев за последние годы, хотя болельщики в этом сезоне всерьёз рассчитывали на золотые медали. Однако лига ВХЛ-Б может прекратить существование. Чтобы участвовать в турнире рангом выше – ВХЛ (выше только КХЛ) – алтайскому клубу необходимо дополнительно 70-80 миллионов рублей. Рассказываем, получит ли клуб эти деньги и почему участие в ВХЛ – топовое событие.

Итак, где начнёт следующий сезон "Динамо-Барнаул"?

Официально пока неизвестно. С большой вероятностью лиги ВХЛ-Б не будет существовать. В прошлом сезоне в ней выступало всего пять команд и то одна из них – "Феникс" из Казани – по ходу турнира снялась из-за финансовых трудностей. В новом сезоне руководству лиги будет тяжело набрать даже четыре команды. По некоторым данным, саратовский "Кристалл" не собирался даже заявляться в сезон, а делать турнир всего для трёх клубов не имеет смысла. Кроме того, болельщикам неинтересно смотреть бесконечно матчи с одними и теми же соперниками.

По информации источников, с высокой вероятностью "Динамо-Алтай" начнёт следующий сезон в ВХЛ. Наша команда может занять место тольяттинской "Лады", которая со следующего дня уйдёт на повышение в КХЛ. По крайней мере, в правительстве региона одобрили выделение дополнительных средств на выступление команды в элитном чемпионате. Как утверждают источники, сейчас готовятся документы на участие алтайской команды в ВХЛ. Однако официально об этом могут заявить не раньше середины мая.

И сколько денег могут выделить "Динамо-Алтай" на новый сезон?

Около 70-80 миллионов рублей. Для сравнения: нынешний бюджет алтайского клуба около 53 миллионов. Ещё несколько миллионов динамовцам потенциально могут выделить частные спонсоры. Таким образом, совокупный бюджет нашей команды может составить около 120-130 миллионов рублей. Не нужно забывать, что часть бюджета можно будет пополнить с продажи билетов. Один топовый матч в "Титов-Арене" может принести клубу около миллиона рублей. В любом случае алтайские власти надеются, что этих денег хватит, чтобы бороться за середину таблицы. При этом самые топовые коллективы, участвующие в турнире, обладают бюджетом от 300 до 500 миллионов рублей.

А что вообще за лига ВХЛ? Она крутая?

Да! Это самая представительная хоккейная лига в стране, где выступает 26 команд. Она считается вторым по силе турниром после Континентальной хоккейной лиги. В "регулярке" ВХЛ играют команды со всех регионов страны. Среди российских команд в чемпионате играют такие клубы, как новокузнецкий "Металлург", а также "Лада". В случае попадания в ВХЛ динамовцы проведут минимум 50 ярких и интересных матчей регулярного чемпионата с сильными соперниками. Именно в этом турнире много лет выступала команда "Мотор", переставшая существовать в 2006 году.