Серьезная авария с тремя автомобилями произошла на Солнечной Поляне в Барнауле

У одного из участников ДТП не было водительских прав

23 декабря 2024, 09:30, ИА Амител

ДТП на ул. Солнечная Поляна в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием двух легковушек и грузовика произошло на ул. Солнечная Поляна в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 25-летний водитель Mercedez Benz С250, двигаясь по ул. Солнечная Поляна, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Subaru Legacy, за рулем которого был 27-летний мужчина без водительских прав. После столкновения Subaru отбросило на двигающийся в попутном направлении грузовик DAF.

23-летнего пассажира Mercedez госпитализировали для оказания помощи.