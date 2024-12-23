Серьезная авария с тремя автомобилями произошла на Солнечной Поляне в Барнауле
У одного из участников ДТП не было водительских прав
23 декабря 2024, 09:30, ИА Амител
ДТП с участием двух легковушек и грузовика произошло на ул. Солнечная Поляна в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что 25-летний водитель Mercedez Benz С250, двигаясь по ул. Солнечная Поляна, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Subaru Legacy, за рулем которого был 27-летний мужчина без водительских прав. После столкновения Subaru отбросило на двигающийся в попутном направлении грузовик DAF.
23-летнего пассажира Mercedez госпитализировали для оказания помощи.
"В отношении водителя автомобиля Subaru Legacy составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", – заключили в ведомстве.
10:23:52 23-12-2024
Вот так подставил водила мерса
12:11:21 23-12-2024
водитель Mercedez Benz С250, двигаясь по ул. Солнечная Поляна, не справился с управлением --- а протокол на другого. А что с несправившимся? Он ПДД не нарушил, соблюдал скоросной режим и дорожные условия? Так что же стало причиной того, что он не справился? Может производитель Мерса виноват?
13:01:54 23-12-2024
Гость (12:11:21 23-12-2024) водитель Mercedez Benz С250, двигаясь по ул. Солнечная Полян... Придётся теперь Даймлер Бенц раскошелиться на 300 млн. Наш рассейский суд это так не оставит.