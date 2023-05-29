Серьезные перепады температур ждут Алтайский край в июне

Месяц будет для региона засушливым

29 мая 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Синоптики рассказали о том, каким будет июнь на территории Алтайского края. Об этом сообщает "ФедералПресс".

Отмечается, что в начале лета возможны заморозки до -3 градусов, но постепенно температура воздуха в Сибири поднимется до отметки +30 градусов.

Для многих сибирских регионов июнь будет богат на осадки, но не для Алтайского края. Месяц в регионе, по прогнозам специалистов, будет засушливым.

Также отмечается, что дни в первой и последней декадах месяца будут тёплыми, но в середине возможно похолодание.