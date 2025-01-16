"Серьезный перегрев". Что ждет экономику России в 2025-м и куда вкладывать деньги

Эксперт спрогнозировал, что будет с зарплатами в России в 2025 году и вернутся ли "дешевые" кредиты

16 января 2025, 09:50, ИА Амител

Что будет с экономикой России в 2025 году, сколько будет стоить доллар и как может отразиться на зарплатах в стране окончание СВО. Об этом рассказывает гость "Переговорки" на amic.ru кандидат экономических наук, финансовый директор компании "Арсал" Артем Поломошнов. Также он рассказал, как "схитрил" Центробанк после прямой линии Владимира Путина и ждать ли в этом году нового повышения ключевой ставки. По его прогнозам, рынок недвижимости ждет "чистка" и "сужение предложений". Ну и, конечно, узнали, где и в чем сегодня выгоднее хранить деньги. И нет, инвестировать в квартиры больше невыгодно.

Кто в "Переговорке"



Артем Поломошнов родился 21 июля 1974 года в Барнауле. Высшее образование получил в АлтГУ по специальности "Экономист-менеджер". Окончил аспирантуру по специальности "Экономика и управление народным хозяйством", кандидат экономических наук.

В 1996-м работал старшим экономистом фондового управления Алтайсбербанка.

В 1997-2001 годах – на Барнаульском ликероводочном заводе специалистом по ценным бумагам и начальником планово-экономического отдела.

В 2001-м стал замом финансового директора на заводе "Меланжист Алтая", а в 2004-м – финансовым директором.

С 2016 года работает финансовым директором компании "Арсал" (крупный российский поставщик цист рачка артемии).

С 2011-го возглавляет Федерацию шахмат Алтайского края.

В 2020-м вышел в суперфинал конкурса "Лидеры России" (третий сезон).

В 2021 году окончил Высшую школу государственного управления.

В 2022 году – высшую школу бизнеса при НИУ ВШЭ.

Женат, воспитывает троих детей.03:35 "В 2024-м сказались санкционные меры". Артем Поломошнов рассказывает, что ждет российскую экономику в 2025 году. "Есть угроза уйти в стагфляцию. Ситуация сложная, но не крах".

06:10 "Мы вошли в период серьезного перегрева экономики". О том, что будет со ставками по кредитам.

08:29 "После прямой линии Путина Центробанк ставку не поднял, но изменил нормативы для банков". Ждать ли нового повышения ключевой ставки со стороны ЦБ?

10:49 "Астрологам виднее". О "черных лебедях" в экономике и мирных переговорах.

11:13 "Может быть "чистка". Подешевеет ли квадратный метр из-за низкого спроса и что будет с застройщиками?

14:46 А могут ли в России заморозить вклады? "Не исключаю, но не верю", – говорит эксперт.

16:01 Подорожает ли доллар до 200 рублей и куда выгоднее всего сегодня вкладывать деньги? Артем Поломошнов рассказывает, как хранит свои капиталы.

18:53 Как повлияет на экономику России окончание СВО?

20:16 Каким регионам России сегодня проще, почему Алтайский край опять в них не попал и при чем тут Китай?

22:31 Что будет с зарплатами после окончания СВО? Ведь на гражданку вернутся люди, привыкшие к высоким зарплатам.