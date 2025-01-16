"Серьезный перегрев". Что ждет экономику России в 2025-м и куда вкладывать деньги
Эксперт спрогнозировал, что будет с зарплатами в России в 2025 году и вернутся ли "дешевые" кредиты
16 января 2025, 09:50, ИА Амител
Что будет с экономикой России в 2025 году, сколько будет стоить доллар и как может отразиться на зарплатах в стране окончание СВО. Об этом рассказывает гость "Переговорки" на amic.ru кандидат экономических наук, финансовый директор компании "Арсал" Артем Поломошнов. Также он рассказал, как "схитрил" Центробанк после прямой линии Владимира Путина и ждать ли в этом году нового повышения ключевой ставки. По его прогнозам, рынок недвижимости ждет "чистка" и "сужение предложений". Ну и, конечно, узнали, где и в чем сегодня выгоднее хранить деньги. И нет, инвестировать в квартиры больше невыгодно.
Кто в "Переговорке"
Артем Поломошнов родился 21 июля 1974 года в Барнауле. Высшее образование получил в АлтГУ по специальности "Экономист-менеджер". Окончил аспирантуру по специальности "Экономика и управление народным хозяйством", кандидат экономических наук.
В 1996-м работал старшим экономистом фондового управления Алтайсбербанка.
В 1997-2001 годах – на Барнаульском ликероводочном заводе специалистом по ценным бумагам и начальником планово-экономического отдела.
В 2001-м стал замом финансового директора на заводе "Меланжист Алтая", а в 2004-м – финансовым директором.
С 2016 года работает финансовым директором компании "Арсал" (крупный российский поставщик цист рачка артемии).
С 2011-го возглавляет Федерацию шахмат Алтайского края.
В 2020-м вышел в суперфинал конкурса "Лидеры России" (третий сезон).
В 2021 году окончил Высшую школу государственного управления.
В 2022 году – высшую школу бизнеса при НИУ ВШЭ.
Женат, воспитывает троих детей.03:35 "В 2024-м сказались санкционные меры". Артем Поломошнов рассказывает, что ждет российскую экономику в 2025 году. "Есть угроза уйти в стагфляцию. Ситуация сложная, но не крах".
06:10 "Мы вошли в период серьезного перегрева экономики". О том, что будет со ставками по кредитам.
08:29 "После прямой линии Путина Центробанк ставку не поднял, но изменил нормативы для банков". Ждать ли нового повышения ключевой ставки со стороны ЦБ?
10:49 "Астрологам виднее". О "черных лебедях" в экономике и мирных переговорах.
11:13 "Может быть "чистка". Подешевеет ли квадратный метр из-за низкого спроса и что будет с застройщиками?
14:46 А могут ли в России заморозить вклады? "Не исключаю, но не верю", – говорит эксперт.
16:01 Подорожает ли доллар до 200 рублей и куда выгоднее всего сегодня вкладывать деньги? Артем Поломошнов рассказывает, как хранит свои капиталы.
18:53 Как повлияет на экономику России окончание СВО?
20:16 Каким регионам России сегодня проще, почему Алтайский край опять в них не попал и при чем тут Китай?
22:31 Что будет с зарплатами после окончания СВО? Ведь на гражданку вернутся люди, привыкшие к высоким зарплатам.
10:00:50 16-01-2025
Очередной бред
10:36:42 16-01-2025
Гость (10:00:50 16-01-2025) Очередной бред ... В отличие от тебя человек не только имеет соответствующее образование, которого у тебя никогда не будет, но и подтвержденный практикой опыт руководящей работы. Плюс человек зарабатывает столько, сколько дивизия таких как ты. А вот после этого порассуждай про бред…
11:05:27 16-01-2025
Гость (10:36:42 16-01-2025) В отличие от тебя человек не только имеет соответствующее об... Ни один из приведённых вами доводов не является веским.
10:17:20 16-01-2025
Видео на Ютубе это прикол такой?
20:27:31 17-01-2025
Гость (10:17:20 16-01-2025) Видео на Ютубе это прикол такой?... ну, в одноклссниках смотри, кто запрещает-то?
12:49:47 19-01-2025
Гость (10:17:20 16-01-2025) Видео на Ютубе это прикол такой?... Да не на ютубе разместили успокойся
14:08:08 20-01-2025
Гость (10:17:20 16-01-2025) Видео на Ютубе это прикол такой?... А что не так? Заходишь на ютуб и смотришь.
10:20:32 16-01-2025
Квартиры, увы,практически не дешевеют И продавцы скидывать не спешат. Чего ждут?
12:23:09 16-01-2025
Гость (10:20:32 16-01-2025) Квартиры, увы,практически не дешевеют И продавцы скидывать н... Отложенного спроса. Полгода - год появятся новые правила игры. И все рванут снова в недвигу. Но, кто-то так и будет верить, что просятся продавать за три копейки
10:58:10 16-01-2025
почему нынешнюю *опу в экономике никто не был в состоянии спрогнозировать? специалисты называются.
11:08:51 16-01-2025
Гость (10:58:10 16-01-2025) почему нынешнюю *опу в экономике никто не был в состоянии сп... Потому что это "пророки вчерашнего дня".
Они предрекают то, что уже свершилось, но пока не очевидно для большинства обывателей, не имеющих экономического образования и не обладающих той информацией, какой обладают практикующие экономисты.
13:28:52 17-01-2025
Гость (10:58:10 16-01-2025) почему нынешнюю *опу в экономике никто не был в состоянии сп... Хазина смотри, он прогнозировал, либералов у власти его прогноз не устраивал, его не слушали
20:30:00 17-01-2025
Гость (10:58:10 16-01-2025) почему нынешнюю *опу в экономике никто не был в состоянии сп... В смысле никто? Ты три года в коме лежал?
11:47:19 16-01-2025
Гадание на кофейной гуще... Как брокер на Форекс...
13:52:03 18-01-2025
Михаил (11:47:19 16-01-2025) Гадание на кофейной гуще... Как брокер на Форекс... ... так вам же в передаче сказали, что за 100% вероятностью - это к астрологам. А тут экономист ))