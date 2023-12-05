Сергей Бурунов признался, что был шокирован сюжетом сериала "Слово пацана"
По словам актера, он встречал очень мало таких сценариев за всю свою жизнь
05 декабря 2023, 08:01, ИА Амител
Кадр из видео
Российский актер Сергей Бурунов рассказал о своем отношении к сериалу "Слово пацана", в котором он сыграл. Мнением о работе Бурунов поделился в эфире шоу "Кстати".
"Когда я прочел, я был просто в потрясении, потому что такой точности, правды и глубины я давно не встречал в современных сценариях. Невозможно оторваться. Я не увидел там ни капли фальши", – сказал Бурунов о сценарии проекта.
Актер признался, что за время своей карьеры он встречал очень мало подобных сценариев.
Напомним, что сериал рассказывает о бандах Казани в конце восьмидесятых – начале девяностых.
09:25:55 05-12-2023
Бурунов сейчас в основном снимается в "мыльных операх", так что его комментарий вообще не авторитетный, хотя потенциал актёрского мастерства наличествует, иногда.
10:01:35 05-12-2023
Еще один нежный из хорошей семьи увидел приближенную реальность. Да, это тебе Серега не полицейский с рублевки. Тут пожоще и меньше фантастики.
12:40:06 05-12-2023
Гость (10:01:35 05-12-2023) Еще один нежный из хорошей семьи увидел приближенную реально... вы только заголовок прочитали? Попробуйте прочитать текст, заголовки часто носят провокационный характер.
10:19:33 05-12-2023
Голос Дикаприо
11:32:38 05-12-2023
Здесь как раз тот случай-не смотрел, не читал, не собираюсь,но не только осуждаю и прошу пощады,))но и категорически против))ибо что бы не сняли, что бы не написали на выходе известная субстанция))!Обрыдли уже своей якобы правдой в коричнево-грязных тонах))((