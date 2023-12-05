Сергей Бурунов признался, что был шокирован сюжетом сериала "Слово пацана"

По словам актера, он встречал очень мало таких сценариев за всю свою жизнь

05 декабря 2023, 08:01, ИА Амител

Кадр из видео

Российский актер Сергей Бурунов рассказал о своем отношении к сериалу "Слово пацана", в котором он сыграл. Мнением о работе Бурунов поделился в эфире шоу "Кстати".

"Когда я прочел, я был просто в потрясении, потому что такой точности, правды и глубины я давно не встречал в современных сценариях. Невозможно оторваться. Я не увидел там ни капли фальши", – сказал Бурунов о сценарии проекта.

Актер признался, что за время своей карьеры он встречал очень мало подобных сценариев.

Напомним, что сериал рассказывает о бандах Казани в конце восьмидесятых – начале девяностых.