Сергей Лавров допустил начало мирных переговоров без снятия с РФ санкций

Министр иностранных дел России заявил, что не считает эту меру необходимой

06 декабря 2024, 11:05, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не считает снятие санкций необходимостью для проведения мирных переговоров. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Мы многому научились с тех пор, как ввели против нас санкции. Они начались при Бараке Обаме и продолжались в большом объеме при первом сроке Дональда Трампа. А при администрации Джо Байдена они стали абсолютно беспрецедентными. Но вы знаете, "все, что нас не убивает, делает нас сильнее". Они никогда не убьют нас. И это делает нас сильнее", – заявил Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Министр иностранных дел России отметил, что чем дольше Россия находится в условиях санкций, тем лучше она учится разрабатывать механизмы с дружественными странами. Сотрудничество с государствами, которые "не смешивают экономические интересы и отношения", он считает рациональным.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп назначил на пост спецпосланника по Украине Кита Келлога. Он предложил заморозить боевые действия по линии фронта и отказаться от принятия Украины в НАТО сроком на десять лет. Также заявил о возможности постепенного снятия санкций с России и нормализации отношений Вашингтона и Москвы. В МИД назвали обсуждение этого сценария преждевременным.