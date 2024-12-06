Сергей Лавров допустил начало мирных переговоров без снятия с РФ санкций
Министр иностранных дел России заявил, что не считает эту меру необходимой
06 декабря 2024, 11:05, ИА Амител
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не считает снятие санкций необходимостью для проведения мирных переговоров. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
"Мы многому научились с тех пор, как ввели против нас санкции. Они начались при Бараке Обаме и продолжались в большом объеме при первом сроке Дональда Трампа. А при администрации Джо Байдена они стали абсолютно беспрецедентными. Но вы знаете, "все, что нас не убивает, делает нас сильнее". Они никогда не убьют нас. И это делает нас сильнее", – заявил Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Министр иностранных дел России отметил, что чем дольше Россия находится в условиях санкций, тем лучше она учится разрабатывать механизмы с дружественными странами. Сотрудничество с государствами, которые "не смешивают экономические интересы и отношения", он считает рациональным.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп назначил на пост спецпосланника по Украине Кита Келлога. Он предложил заморозить боевые действия по линии фронта и отказаться от принятия Украины в НАТО сроком на десять лет. Также заявил о возможности постепенного снятия санкций с России и нормализации отношений Вашингтона и Москвы. В МИД назвали обсуждение этого сценария преждевременным.
11:21:41 06-12-2024
На всё уже согласен?
12:08:43 06-12-2024
Гость (11:21:41 06-12-2024) На всё уже согласен?... Тоже подумал, неужели задняя включилась. Хотя вроде бы Орешник показали
15:20:53 06-12-2024
Гость (11:21:41 06-12-2024) На всё уже согласен?... санкции при переговорах не причем.Санкции наоборот научили Россию думать,работать,а не надеяться и не жить за счет продажи за границу энергоресурсов!
12:31:19 06-12-2024
Это может быть типа олько не бросайте в терновый куст. Типа санкции можете и не снимать, они нас волнуют меньше. Ну может и может сработать