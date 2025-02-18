Сергей Лавров и Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд на российско-американские переговоры
Переговорные команды РФ и США передадут итоги встречи лидерам двух стран, которые примут решение о дальнейших шагах
18 февраля 2025, 08:30, ИА Амител
Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где пройдут российско-американские переговоры. Правительственный борт приземлился в аэропорту Эр-Рияда. Об этом сообщает ТАСС.
Ожидается, что встреча делегаций РФ и США пройдет 18 февраля в саудовской столице. Российскую сторону на ней представят Лавров и Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Делегации будут обсуждать восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина и возможным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
Сергей Лавров перед вылетом в Саудовскую Аравию отметил, что предложение провести встречу исходило от американской стороны, и представители РФ хотят послушать своих коллег. Также, с его слов, переговорные команды РФ и США передадут итоги встречи в Эр-Рияде лидерам двух стран, а затем Владимир Путин и Дональд Трамп примут решение о дальнейших шагах.
08:37:30 18-02-2025
Должны порешать
11:00:43 18-02-2025
Гость (08:37:30 18-02-2025) Должны порешать... Да они не решалы
09:09:01 18-02-2025
Давайте ребята, ни пуха ни пера...
10:24:16 18-02-2025
Очевидно, что все эти военные действия - это "замут" америкосов. Мы то по сути защищаемся. А теперь переговоры о чём? Просить, чтобы на нас не нападали, когда у них это получилось и получается? Им то зачем мир?
11:29:00 18-02-2025
"замут" америкосов --- америкосы тоже разные, они друг дуругу уши отстреливают. Эти говорят, что замутили другие