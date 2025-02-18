Сергей Лавров и Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд на российско-американские переговоры

Переговорные команды РФ и США передадут итоги встречи лидерам двух стран, которые примут решение о дальнейших шагах

18 февраля 2025, 08:30, ИА Амител

Сергей Лавров на интервью с Такером Карлсоном / Фото: mid.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где пройдут российско-американские переговоры. Правительственный борт приземлился в аэропорту Эр-Рияда. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что встреча делегаций РФ и США пройдет 18 февраля в саудовской столице. Российскую сторону на ней представят Лавров и Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Делегации будут обсуждать восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина и возможным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Сергей Лавров перед вылетом в Саудовскую Аравию отметил, что предложение провести встречу исходило от американской стороны, и представители РФ хотят послушать своих коллег. Также, с его слов, переговорные команды РФ и США передадут итоги встречи в Эр-Рияде лидерам двух стран, а затем Владимир Путин и Дональд Трамп примут решение о дальнейших шагах.