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Сергей Лавров и Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд на российско-американские переговоры

Переговорные команды РФ и США передадут итоги встречи лидерам двух стран, которые примут решение о дальнейших шагах

18 февраля 2025, 08:30, ИА Амител

Сергей Лавров на интервью с Такером Карлсоном / Фото: mid.ru
Сергей Лавров на интервью с Такером Карлсоном / Фото: mid.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где пройдут российско-американские переговоры. Правительственный борт приземлился в аэропорту Эр-Рияда. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что встреча делегаций РФ и США пройдет 18 февраля в саудовской столице. Российскую сторону на ней представят Лавров и Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Делегации будут обсуждать восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина и возможным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Сергей Лавров перед вылетом в Саудовскую Аравию отметил, что предложение провести встречу исходило от американской стороны, и представители РФ хотят послушать своих коллег. Также, с его слов, переговорные команды РФ и США передадут итоги встречи в Эр-Рияде лидерам двух стран, а затем Владимир Путин и Дональд Трамп примут решение о дальнейших шагах.

США Россия Политика

Комментарии 5

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Гость

08:37:30 18-02-2025

Должны порешать

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Гость

11:00:43 18-02-2025

Гость (08:37:30 18-02-2025) Должны порешать... Да они не решалы

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Сергей

09:09:01 18-02-2025

Давайте ребята, ни пуха ни пера...

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Гость

10:24:16 18-02-2025

Очевидно, что все эти военные действия - это "замут" америкосов. Мы то по сути защищаемся. А теперь переговоры о чём? Просить, чтобы на нас не нападали, когда у них это получилось и получается? Им то зачем мир?

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Гость

11:29:00 18-02-2025

"замут" америкосов --- америкосы тоже разные, они друг дуругу уши отстреливают. Эти говорят, что замутили другие

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