Сергей Лавров рассказал, в каком случае Россия могла не начинать СВО

По заявлению главы МИД РФ, Россия не начала бы СВО в случае соблюдения Западом и Киевом минских договоренностей

06 декабря 2024, 09:15, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Лавров утверждает, что Россия была искренне заинтересована в прекращении конфликта в Донбассе, но для этого было необходимо выполнение минских договоренностей. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщает РИА Новости.

"Когда же мы увидели, что минские соглашения саботируются, и мы стали свидетелями попыток захватить эту [восточную] часть Донбасса силой. В это самое время мы предлагали проект договора о гарантиях безопасности НАТО и США. Он был отвергнут. И когда Украина и ее спонсоры запустили план "Б", пытаясь силой захватить эту часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили минские соглашения, Украина была бы единым целым", – сказал Лавров американскому журналисту Такеру Карлсону.

Также глава МИД РФ подчеркнул, что Крым при выполнении соглашений мог бы остаться в составе Украины:

"Если бы не госпереворот в феврале 2014 года и если бы соглашение, достигнутое накануне между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией, было реализовано, Украина была бы до сих пор едина и Крым был бы в ее составе. Это очевидно. Они не выполнили это соглашение. Вместо этого они организовали госпереворот", – заявил Лавров Такеру Карлсону.

Кроме этого, Сергей Лавров высказал о спецоперации следующее: