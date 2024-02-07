Сергей Жуков будет наставником "Новой фабрики звезд"
Он был против, но Тина Канделаки переубедила
07 февраля 2024, 07:38, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/1293398
Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков будет наставником "Новой фабрики звезд". Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
Жуков признался, что долгое время не хотел связываться с проектом. По его словам, после оригинальной "Фабрики" у его группы резко снизилось количество концертов.
Переубедить певца смогла Тина Канделаки.
"Когда Тина рассказала, какое количество талантливейших профессионалов будет работать на проекте, какие потрясающие шансы и возможности мы можем дать талантливым участникам, я задумался", – сказал Жуков.
Он добавил, что участие в проекте для него является возможностью открытия новых талантов.
12:28:30 07-02-2024
Он был против, но канделаки так быстро говорила, что он ничего не понял и согласился лишь бы быстрый язычок заткнулся.
13:51:17 07-02-2024
чему эта бездарность может научить? писать песенки для плебса из трех нот? Навсегда в памяти его бессмертные строки "Стоят девчонки -руки по колено у остановки метрополитена".
18:10:10 07-02-2024
Гость (13:51:17 07-02-2024) чему эта бездарность может научить? писать песенки для плебс... Попса на то и попса — быть простой и легко запоминаться. Бу-бу-бу, слушайте своё радио «Шансон» дальше.
16:54:39 08-02-2024
Гость (13:51:17 07-02-2024) чему эта бездарность может научить? писать песенки для плебс... Юбки по колено....