Он был против, но Тина Канделаки переубедила

07 февраля 2024, 07:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1293398

Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков будет наставником "Новой фабрики звезд". Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Жуков признался, что долгое время не хотел связываться с проектом. По его словам, после оригинальной "Фабрики" у его группы резко снизилось количество концертов.

Переубедить певца смогла Тина Канделаки.

"Когда Тина рассказала, какое количество талантливейших профессионалов будет работать на проекте, какие потрясающие шансы и возможности мы можем дать талантливым участникам, я задумался", – сказал Жуков.

Он добавил, что участие в проекте для него является возможностью открытия новых талантов.