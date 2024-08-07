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Сериал "Дом дракона" получит четыре сезона

Создатели считают такую продолжительность достаточной

07 августа 2024, 10:47, ИА Амител

Кадр из сериала "Дом дракона" / Стриминговый сервис HBO
Кадр из сериала "Дом дракона" / Стриминговый сервис HBO

Райан Кондал, шоураннер сериала "Дом Дракона", подтвердил, что четвертый сезон станет последним. Об этом сообщает издание Variety.

По словам Кондала, четырех сезонов достаточно, чтобы завершить сюжет, созданный писателем Джорджем Р. Р. Мартином в книге "Пламя и кровь".

В данный момент идет работа над сценарием третьего сезона, который планируется отправить в производство в начале 2025 года. Кондал отметил, что стартовым событием третьего сезона станет битва при Глотке – одно из самых масштабных сражений во вселенной книг Мартина.

"Дом Дракона" – это приквел популярного сериала "Игра престолов", основанный на событиях из книги Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", рассказывающей о падении королевской династии Таргариенов.

Второй сезон начал выходить в онлайн-кинотеатре Max 16 июня.

Кино

Комментарии 4

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Гость

12:15:23 07-08-2024

Что бы получить удовольствие от просмотра достаточно первых пять сезонов Игры престолов. Последующее может вызывать только недоумение, как можно слить идею в унитаз. Смотрел первый сезон Дома драконов. Унылый отстой. Досматривал последние серии на волевых. Тратить время и смотреть 2,3 и 4 не буду.

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Гость

13:14:07 07-08-2024

Гость (12:15:23 07-08-2024) Что бы получить удовольствие от просмотра достаточно первых ... Соглашусь с мнением предыдущего комментатора, ибо сейчас в процессе просмотра первого сезона ИП)

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Гость

14:00:39 07-08-2024

Гость (12:15:23 07-08-2024) Что бы получить удовольствие от просмотра достаточно первых ... сразу заметно старперство. Сериалы оба крутейшие

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Гость

14:12:36 07-08-2024

Гость (14:00:39 07-08-2024) сразу заметно старперство. Сериалы оба крутейшие... игра престолов - да. хороший сериал. дом драконов... первый сезон не досмотрел... шляпа шляпная...

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