В молодежных группировках – понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы

18 июля 2023, 13:15, ИА Амител LjN8KWC25

Кадр из сериала "Слово пацана"

Завершились съемки восьмисерийной драмы "Слово пацана" (18+), которая рассказывает о молодежных группировках конца 1980-х годов. Новый проект режиссера Жоры Крыжовникова с участием Ивана Янковского снимают кинокомпании TOOMUCH Production* и "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Премьера сериала состоится осенью в видеосервисах Wink* и START*. Проект пополнит линейки Wink Originals* и START Originals*.

О чем сериал?

Перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и "бьются за асфальт". Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все. В молодежных группировках – понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.

Что происходит с героями?

На этом переломном историческом фоне сериал показывает взросление и превращение школьника Андрея (Леон Кемстач) из простого чушпана (так называли подростков, не "пришитых" ни к одной группировке) в жестокого пацана. Чтобы быть на стороне силы, фортепианные этюды и сольфеджио он меняет на хит Юры Шатунова "Седая ночь" и жестокие драки в компании нового друга, школьного хулигана Марата (Рузиль Минекаев). Как и других участников группировки, Андрея и Марата ждут первая кровь, первая любовь, первое предательство и первая смерть. А кого-то, как вернувшегося из Афганистана Вову (Иван Янковский) – сводного брата Марата – ждет жестокое разочарование в идеалах и внутренняя перестройка.

Кто еще снимался в сериале?

Также в сериале "Слово пацана" снялись Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев и другие.

ПАО Ростелеком

*TOOMUCH Production ("Тумач продакшн"); Wink Originals ("Винк Ориджиналс"); START Originals ("Старт Ориджиналс").

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