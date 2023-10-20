Сертификаты, подарки и розыгрыш: как ТРЦ "Арена" готовится к своему дню рождения

Рассказываем, какие активности для гостей приготовили в ближайшее время

20 октября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KG5Zw

Фото: ТРЦ "Арена"

Совсем скоро у любимого многими торгово-развлекательного центра "Арена" будет день рождения. В честь этого события ТРЦ проводит массовый розыгрыш и ежегодный "Большой выходной". Пока гости скидывают чеки, чтобы попытать удачу и выиграть денежный приз, "Арена" решила порадовать своих покупателей новыми сюрпризами. Рассказываем, что же подготовили организаторы.

Много подарков

Уже в эти выходные, 21-22 октября 2023 года, стартует раздача подарков, приуроченная к "Большому семейному выходному".

С 14:00 до 19:00 ищите фирменную промостойку около фонтана, обменивайте чеки от 500 рублей на билеты в "Киномир", "Арену-Парк", "7Д-капсулу", "Автогородок" и "Джунгли".

С подробным расписанием работы промозоны можно ознакомиться в официальной группе в ВК ТРЦ "Арена" или на фото ниже.

Фото: ТРЦ "Арена"

Когда станут известны результаты главного розыгрыша?

А 28 октября пройдет официальное празднование дня рождения. С 12:00 до 14:00 гостей мероприятия будут ждать песни, танцы, воздушные шары, подарки и, конечно же, оглашение результатов главного розыгрыша.

Напомним, что для участия необходимо сбросить в специальный ящик чеки на сумму от 1 тысячи рублей до 27.10. 2023 года включительно и находиться на празднике в момент оглашения победителей.

На кону, помимо 30 тыс. рублей, сертификаты и подарки от:

"Золотого тельца";

Lelu*;

Humidor-club*;

Ivory*;

"Мяты";

Laser Park*;

"Агронома";

Sparfum&cosmetics*;

"Л'этуаль".

А еще часть сертификатов на шопинг в отделах – партнерах ТРЦ разыграют в рамках конкурсной программы.

Участвуйте и получайте призы.

Подробности о дне рождении ищите в соцсетях торгово-развлекательного центра.

*Lelu ("Лелу"); Humidor-club ("Хумидор-клаб"); Ivory ("Айвори"); Laser Park ("Лазер Парк"); Sparfum&cosmetics (ЭспарфюмЭндКосметикс").

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в группе во "ВКонтакте" ТРЦ "Арена". Сроки проведения акции – 18.09-28.10.23.

Возрастное ограничение 18+

ООО "Феникс"

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