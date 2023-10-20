Сертификаты, подарки и розыгрыш: как ТРЦ "Арена" готовится к своему дню рождения
Рассказываем, какие активности для гостей приготовили в ближайшее время
20 октября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KG5Zw
Совсем скоро у любимого многими торгово-развлекательного центра "Арена" будет день рождения. В честь этого события ТРЦ проводит массовый розыгрыш и ежегодный "Большой выходной". Пока гости скидывают чеки, чтобы попытать удачу и выиграть денежный приз, "Арена" решила порадовать своих покупателей новыми сюрпризами. Рассказываем, что же подготовили организаторы.
Много подарков
Уже в эти выходные, 21-22 октября 2023 года, стартует раздача подарков, приуроченная к "Большому семейному выходному".
С 14:00 до 19:00 ищите фирменную промостойку около фонтана, обменивайте чеки от 500 рублей на билеты в "Киномир", "Арену-Парк", "7Д-капсулу", "Автогородок" и "Джунгли".
С подробным расписанием работы промозоны можно ознакомиться в официальной группе в ВК ТРЦ "Арена" или на фото ниже.
Когда станут известны результаты главного розыгрыша?
А 28 октября пройдет официальное празднование дня рождения. С 12:00 до 14:00 гостей мероприятия будут ждать песни, танцы, воздушные шары, подарки и, конечно же, оглашение результатов главного розыгрыша.
Напомним, что для участия необходимо сбросить в специальный ящик чеки на сумму от 1 тысячи рублей до 27.10. 2023 года включительно и находиться на празднике в момент оглашения победителей.
На кону, помимо 30 тыс. рублей, сертификаты и подарки от:
- "Золотого тельца";
- Lelu*;
- Humidor-club*;
- Ivory*;
- "Мяты";
- Laser Park*;
- "Агронома";
- Sparfum&cosmetics*;
- "Л'этуаль".
А еще часть сертификатов на шопинг в отделах – партнерах ТРЦ разыграют в рамках конкурсной программы.
Участвуйте и получайте призы.
Подробности о дне рождении ищите в соцсетях торгово-развлекательного центра.
*Lelu ("Лелу"); Humidor-club ("Хумидор-клаб"); Ivory ("Айвори"); Laser Park ("Лазер Парк"); Sparfum&cosmetics (ЭспарфюмЭндКосметикс").
Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в группе во "ВКонтакте" ТРЦ "Арена". Сроки проведения акции – 18.09-28.10.23.
Возрастное ограничение 18+
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12:34:08 20-10-2023
Повезло, что я живу рядом и уже покупок 10 совершила. Надеюсь, что удача будет на моей стороне, и я заберу 30 000 рублей))))))
12:36:33 20-10-2023
Вот большой выходной классно придумали. Типа пошел, себе что-нибудь взял. Чек на билет поменял, а потом внуку классные каникулы подарил. Только пожалуйста оставьте билеты в Джунгли. А то я до Арены доеду только к концу недели. А внук прсится на батут
14:10:10 20-10-2023
Михаил Петрович (12:36:33 20-10-2023) Вот большой выходной классно придумали. Типа пошел, себе что... Вы уж определитесь, пожалуйста, кто Вы - Евгения или Михаил Петрович? Значок то у Вас один на двоих)
12:39:08 20-10-2023
Кому-то вообще в этих розыгрышах везет? Я вот ни разу ни в чем не выигрывал( Пойти что ли хотя бы в Киномир за счет Арены...
12:43:46 20-10-2023
Я единственная, кто был бы рад не только 30 000, а и подарку в летуаль? Ребята, будьте проще, ТРЦ раздают подарки просто за то, что ты и так у них что-то купил. Я на прошлых выходных так в Европе 2000 выиграла на их дне рождении. Согласна, не пятизначная сумма, но приятно же. Если и в этот раз повезет, то я буду рада и сертификатам, и подаркам, и деньгам. Приму дары в любой форме
12:51:04 20-10-2023
нда... понесли ботинки митю... пресс-службе арены ЖЫРНУЮ двойку и этот день не оплачивать! четыре комента с одного компа/телефона/планшета. никогда Штирлиц не был так близок к провалу (с)
14:13:45 20-10-2023
Гость (12:51:04 20-10-2023) нда... понесли ботинки митю... пресс-службе арены ЖЫРНУЮ дво... Он (-а) уже пятый раз отметился (-ась)ю
12:52:21 20-10-2023
А сколько раз можно менять чеки на билеты? А то так можно не хило затариться
12:58:24 20-10-2023
Алтайская леди (12:52:21 20-10-2023) А сколько раз можно менять чеки на билеты? А то так можно не... Так вы берите, пока дают))))))))) я пока только киномир присмотрела
22:21:22 20-10-2023
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