Сервис для помощи в регистрации товарных знаков запустили в России

Для чего он нужен и как работает

18 декабря 2023, 19:00, ИА Амител erid: LjN8KBiK3

Документы. Гаджеты / Фото: pressfoto/ Freepik

В России запустили сервис для помощи в регистрации товарных знаков – MKTU.TECH. Портал начал свою работу осенью 2023 года. Здесь можно подобрать класс МКТУ, проверить бренд на возможность регистрации в Роспатенте, а также заполнить заявку на регистрацию (этот функционал запустят в ближайшее время).

Сложности в системе госрегистрации

Ежегодно в Роспатент поступает более 100 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков. С ростом числа самозанятых граждан объем заявок постоянно увеличивается. Российские предприниматели сталкиваются с проблемой – сложности при создании уникального названия в процессе индивидуализации товара, услуг или работ. Новичку еще труднее.

На этом рынке нет ни одного единого сервиса, который поможет провести всю процедуру: от подбора классов МКТУ до подачи заявки на регистрацию. Сайты-помощники существуют, но они сложны в использовании и платные. Для стартующего бизнеса, сталкивающегося с большим числом препятствий и затрат, это становится дополнительной проблемой.

О проекте MKTU.TECH

Основатель – Виталий Какаринский. Разработчиками выступила группа патентоведов и IT-специалистов. Стоимость услуг портала – бесплатно.

Цель создания MKTU.TECH: повышение грамотности предпринимателей и обычных граждан в вопросах регистрации и защиты интеллектуальной собственности. Сервис использует самые современные технологии. Поиск с помощью уникальных алгоритмов осуществляется по официальным государственным базам данных.

Скоро здесь запустят сервис, который позволит без ошибок заполнять заявку на регистрацию товарного знака любого вида. Пользователь сможет генерировать сотни заявок ежедневно с ожиданием итогового PDF (пдф) не более пяти минут. Полученный документ можно подавать в Роспатент через "Госуслуги". Останется лишь уплатить госпошлину и дождаться регистрации товарного знака государственным органом.



Виталий Какаринский прокомментировал запуск проекта так:

"Мы увидели, что на рынке нет ни одного сервиса, работающего по модели единого окна, который поможет решить задачу регистрации товарного знака в одном месте, при этом максимально дешево и быстро. А классические бюро берут неадекватные деньги за свои услуги. Именно поэтому и появился бесплатный сервис MKTU.TECH".

Реквизиты компании, осуществляющей работу сайта MKTU.TECH (МКТУ.ТЕХ): ИП Ткачев Вадим Вячеславович, ИНН 772033062560

ООО "Фикси"

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