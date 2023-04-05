"Купишуз" (Lamoda) предъявило иск к "Сети автоматизированных пунктов выдачи" (PickPoint) на сумму более 262 млн рублей.

Также иски на общую сумму более 320 млн рублей подали "Есолюшнс" "Иль де ботэ" и "Техпорт", писали "Ведомости" 6 ноября.

Тогда все опрошенные истцы отказались от комментариев. Но о финансовых трудностях сети пунктов выдачи уже было известно.

Представитель "Леонардо", одного из основных партнёров PickPoint, тогда сообщил, что задолженность перед компанией тоже была, но к моменту публикации её погасили на 75%. Так что ретейлер продолжил сотрудничество с PickPoint.