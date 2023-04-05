Сервис доставки PickPoint прекращает работу в России: почему и как быть дальше?
Первая в стране компания, доставлявшая онлайн-заказы через постаматы
05 апреля 2023, 12:17, Анастасия Бичакова
Сервис доставки PickPoint решил прекратить работу в России, сообщила генеральный директор компании Надежда Романова.
Почему PickPoint закроется в стране, с какими трудностями столкнулась компания и когда она перестанет принимать грузы – в материале amic.ru.
Что такое и чем занимался PickPoint?
PickPoint – первая в России компания, доставлявшая онлайн-заказы через постаматы.
"За 12 лет самовывоз <...> прошёл основные этапы становления и реализовался как основной канал доставки онлайн-заказов. По данным на 2022-й, 82% всех онлайн-покупок пользователь забирает через точки самовывоза", – писали на сайте PickPoint в прошлом году.
Почему PickPoint прекратит работу в России?
PickPoint принял решение прекратить работу в России из-за финансовых трудностей, ссылается "Коммерсантъ" на источники на логистическом рынке и письмо гендиректора компании Надежды Романовой.
По её словам, сложности возникли в связи со снижением оборота. В свою очередь, к этому привёл уход из страны западных ретейлеров. Они составляли основную часть клиентского портфеля PickPoint.
Когда PickPoint перестанет принимать новые грузы?
С 4 апреля PickPoint перестанет принимать новые грузы от физических и юридических лиц.
При этом недоставленные или невостребованные грузы вернут клиентам с 6 по 30 апреля, подчёркивается в письме Романовой.
А когда PickPoint перестал принимать заявки на отправку посылок?
В феврале "Коммерсантъ" писал, что PickPoint перестал принимать заявки на отправку посылок из большей части городов России.
Приём заявок на сайте и в приложении сервиса по-прежнему был доступен только из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и ещё нескольких крупных городов.
Источник издания отмечал, что компания уведомила о приостановке сотрудничества ряд маркетплейсов.
Какие компании предъявили иски к PickPoint?
"Купишуз" (Lamoda) предъявило иск к "Сети автоматизированных пунктов выдачи" (PickPoint) на сумму более 262 млн рублей.
Также иски на общую сумму более 320 млн рублей подали "Есолюшнс" "Иль де ботэ" и "Техпорт", писали "Ведомости" 6 ноября.
Тогда все опрошенные истцы отказались от комментариев. Но о финансовых трудностях сети пунктов выдачи уже было известно.
Представитель "Леонардо", одного из основных партнёров PickPoint, тогда сообщил, что задолженность перед компанией тоже была, но к моменту публикации её погасили на 75%. Так что ретейлер продолжил сотрудничество с PickPoint.
Сколько постаматов у PickPoint?
"Сеть автоматизированных пунктов выдачи" управляет федеральной сетью из порядка 10,5 тыс. постаматов, отмечали "Ведомости".
Издание уточняло, что 100% доли российского юрлица владеет кипрский офшор.
Комментарии 0