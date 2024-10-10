Сестра девочки, подозреваемой в убийстве детей в Тольятти, не верит в ее виновность

По словам 18-летней Дианы, стиль переписки с признанием был ей несвойственен

10 октября 2024, 14:19, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Старшая сестра девочки из Тольятти, которую подозревают в убийстве двух маленьких детей, рассказала обстоятельства трагедии. Как сообщает RT, 18-летняя Диана заявила, что не верит в то, что это сделала ее родственница.

По ее словам, тела малышей нашли на утепленном балконе, где они любили играть. Однако Диана не верит в то, что это сделала сестра: стиль переписки с признанием был ей несвойственен. Когда девочку начали искать, то она стала отвечать на все с вызовом: "Я на улице. А что?" А на вопрос, что случилось, написала: "Ха-ха-ха, это я". По словам девушки, на нее это не похоже.

Также Диана исключила, что трагедия может быть связана с конфликтом матери и ее сожителя или ревностью сестры к детям.

"Внимание уделялось всем одинаковое. Никто ни к чему не принуждал. Как бы если хочет гулять – идет гулять. Не было такого, что заставляли с кем-то сидеть", – сказала девушка.

По ее словам, мать сейчас находится в шоковом состоянии и психологически закрылась. "Куча вопросов – мало ответов", – заключила она.