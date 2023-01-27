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Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР всегда будет в "одном окопе" с Россией

Комментируя развитие конфликта на Украине, она заявила, что Соединённые Штаты провоцируют нестабильность в мире, накачивая Киев оружием

27 января 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что КНДР всегда будет в одном окопе с армией и народом России. Её слова приводит Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Родственница северокорейского лидера заверила, что Северная Корея готова "стоять в одном окопе вместе с армией и народом России, вставшими на защиту чести и достоинства государства, а также его безопасности и суверенитета".

Комментируя развитие конфликта на Украине, она заявила, что Соединённые Штаты провоцируют нестабильность в мире, накачивая Киев оружием.

Комментарии 11

  • Получается окоп нужно шире рыть, чтобы туда ещё и кореец влез?
    27 января, Гость   Ответить
  • Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты.
    27 января, Гость   Ответить
  • В одном окопе и с одной судьбой?! Спасибо, не надо! Десятки лет смеяться над нищетой Северной Кореи, чтобы потом оказаться с ней в одной луже.
    27 января, Гость   Ответить
  • Они свой народ в окопах как скот держат уже 70 лет
    28 января, Гость   Ответить
  • прекрасный союзник. итак большинство на стороне России, справедливость побеждает
    28 января, Гость   Ответить
  • Американский авианосец года 4 назад уже плыл удар по ним наносить, передумал, развернулся и уплыл
    28 января, Гость   Ответить
  • Может правда ЯО есть. Если в одном окопе с нами, надо наверное им с гиперзвуковым средством доставки помочь. Хотя они живут практически полностью за счет коммунистической партии Китая, может китайцы с этим им уже помогли
    28 января, Гость   Ответить
  • Напрасно смеются либералы. КНДР очень неплохой союзник. Хотя бы тем. что у них армия больше армии РФ, причем высокоморализованная и мотивированная. Считай единственная страна, победившая США. Даже крейсер американский у них стоит в музее трофейный.
    28 января, Гость   Ответить
  • "Напрасно смеются либералы" - Да это и не смех совсем, а грусть по временам, когда не было фронтовых сводок и Россию весь мир считал частью Европы.
    28 января, Гость   Ответить
  • КНДР не настолько плохо живет, как себе представляют наши либеростнята. В Северной Корее можно и виски купить, и если кому нужно Кока Колу. Сам там не был, признаюсь. Сужу только по роликам так любимого нашей «сталинкой» ютюба. Там Тема Лебедев был. Петенька-Планетка (поганое говно) был. Видел порядка 10-15 роликов по полчаса и больше о жизни там. По сути там сейчас Совок образца 1980 года. Но. При наличии денег ты можешь перепрыгнуть в 1993 год в России. Купить Вагон Виллз, Сникерс, Колу, Джонни Уокер. Все то гавно, что нормальные люди игнорируют. А вот уже односолодовый виски или приличные джинсы - это уже проблема там. В целом живут и не тужат. Население довольно. При 26 миллионов населения армия чуть больше миллиона. Обладают ядерным оружием (чего, кстати, нет у Южной Кореи), у них в спонсорах Китай со всем своим величием. Норм живут - как пример - Барнаул образца 1998 года)
    28 января, Гость   Ответить
  • Но у правящего режима партнеры - смертельные враги, ведущие войну на уничтожение народа и России,которых продолжают накачивать ресурсами и деньгами с золотом для создания оружия и поддержания их экономической готовности вести с нами войну до полного уничтожения.
    29 января, Гость   Ответить
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