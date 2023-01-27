Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР всегда будет в "одном окопе" с Россией
Комментируя развитие конфликта на Украине, она заявила, что Соединённые Штаты провоцируют нестабильность в мире, накачивая Киев оружием
27 января 2023, 22:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что КНДР всегда будет в одном окопе с армией и народом России. Её слова приводит Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Родственница северокорейского лидера заверила, что Северная Корея готова "стоять в одном окопе вместе с армией и народом России, вставшими на защиту чести и достоинства государства, а также его безопасности и суверенитета".
Комментируя развитие конфликта на Украине, она заявила, что Соединённые Штаты провоцируют нестабильность в мире, накачивая Киев оружием.
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