Сеть АЗС "Газпромнефть" запускает кофейный кешбэк

Стоимость напитка возвращают бонусами

03 июня 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KBRGu

Акция на АЗС "Газпромнефть" / Фото: пресс-служба компании

С 1 июня по 31 августа 2024 года пользователям мобильного приложения "АЗС Газпромнефть" возвращают бонусами стоимость каждого четвертого кофе.

Для участия достаточно активировать акцию в приложении и совершить четыре покупки акционных напитков на АЗС сети "Газпромнефть" в течение календарного месяца без использования бонусов программы лояльности "Нам по пути" и "СберCпасибо".

Мобильное приложение "АЗС Газпромнефть" доступно для iOS* и для Android* в Huawei AppGallery* и RuStore*, а также Samsung Galaxy Store*. Узнать подробности акции и найти ближайшую АЗС можно на сайте www.gpnbonus.ru и в официальном приложении сети АЗС "Газпромнефть".

Количество акционных покупок до 31 августа не ограничено.

* iOS ("АйОС"); Android ("Андроид"); Huawei AppGallery ("Хуавей АппДжэлери"); RuStore ("РуСтор"); Samsung Galaxy Store ("Самсунг Гэлакси Стор").

ООО "Газпромнефть-­Центр"

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