Сеть АЗС "Газпромнефть" запускает кофейный кешбэк
Стоимость напитка возвращают бонусами
03 июня 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KBRGu
С 1 июня по 31 августа 2024 года пользователям мобильного приложения "АЗС Газпромнефть" возвращают бонусами стоимость каждого четвертого кофе.
Для участия достаточно активировать акцию в приложении и совершить четыре покупки акционных напитков на АЗС сети "Газпромнефть" в течение календарного месяца без использования бонусов программы лояльности "Нам по пути" и "СберCпасибо".
Мобильное приложение "АЗС Газпромнефть" доступно для iOS* и для Android* в Huawei AppGallery* и RuStore*, а также Samsung Galaxy Store*. Узнать подробности акции и найти ближайшую АЗС можно на сайте www.gpnbonus.ru и в официальном приложении сети АЗС "Газпромнефть".
Количество акционных покупок до 31 августа не ограничено.
* iOS ("АйОС"); Android ("Андроид"); Huawei AppGallery ("Хуавей АппДжэлери"); RuStore ("РуСтор"); Samsung Galaxy Store ("Самсунг Гэлакси Стор").
ООО "Газпромнефть-Центр"Реклама
17:33:35 03-06-2024
Удобно. Оставил машину заправляться, а сам кофе неспеша попил, хотдог съел, в туалет сходил. Отдохнул, в общем, от этой водительской суеты
17:38:34 03-06-2024
Гость (17:33:35 03-06-2024) Удобно. Оставил машину заправляться, а сам кофе неспеша попи... Чудо, тебе в бак топливо стопками заливают, пока ты нормальным людям мешаешь заправиться и уехать?
20:17:19 03-06-2024
Гость (17:33:35 03-06-2024) Удобно. Оставил машину заправляться, а сам кофе неспеша попи... ... и пусть весь мир подождет!
08:46:04 05-06-2024
отличная была заправка с удобными кэшбеками пока кто то "умный" не придумал что обязательно надо есть дерьмовые хотдоги для получения каких то скидок , в итоге более долгие очереди , сидишь ждешь пока кто то еду купит и поест пока ты ждешь просто заправиться , в итоге заправляюсь в другой сети заправок