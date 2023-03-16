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Сеть шинных магазинов VIANOR станет "Иванором"

Ранее бренд принадлежал концерну Nokian Tyres, который в 2022 году объявил о решении контролируемого выхода с российского рынка

16 марта 2023, 19:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сеть шинных центров VIANOR решила провести ребрендинг. Как рассказали в компании, магазины продолжат работу под брендом IVANOR или "Иванор". 

В организации подчеркнули, что бренд продолжит развитие на российском рынке. Ранее VIANOR принадлежал концерну Nokian Tyres, который в 2022 году объявил о решении контролируемого выхода с российского рынка.

Комментарии 8

  • магазины продолжат работу под брендом IVANOR или "Иванор". Нормально созвучное название. Хорошо, что хватило ума не назвать " Шины и точка"
    16 марта, Гость   Ответить
  • бренд принадлежал концерту Nokian Tyres,...ЧТО ПОЮТ ЭТИ АРТИСТЫ?
    16 марта, Гость   Ответить
  • шины и заточка
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, " Шины и точка" === )))))))))))))))))))))
    17 марта, Гость   Ответить
  • и будут продавать там шины Konian
    17 марта, Гость   Ответить
  • Никанор. Вот это круть
    17 марта, Гость   Ответить
  • 5 баллов ! Взял лестницу, поменял две буквы местами и ребрендинг готов! Затраты только на докумы
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ЧТО ПОЮТ ЭТИ АРТИСТЫ? Ох вы шины вы мои, шины новые, кленовые, решётчатые!
    17 марта, Гость   Ответить
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