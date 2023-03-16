Сеть шинных магазинов VIANOR станет "Иванором"

Ранее бренд принадлежал концерну Nokian Tyres, который в 2022 году объявил о решении контролируемого выхода с российского рынка

16 марта 2023, 19:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сеть шинных центров VIANOR решила провести ребрендинг. Как рассказали в компании, магазины продолжат работу под брендом IVANOR или "Иванор".

В организации подчеркнули, что бренд продолжит развитие на российском рынке. Ранее VIANOR принадлежал концерну Nokian Tyres, который в 2022 году объявил о решении контролируемого выхода с российского рынка.