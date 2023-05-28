Северная Корея за год пандемии построила стены на границах с Россией и Китаем

Подобным образом власти страны, в частности, урезают доступность информации из внешнего мира

28 мая 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Власти Серверной Кореи во время пандемии коронавируса начали строительство стен на границах с Россией и Китаем. Об этом сообщает агентство "Рейтер".

Отмечается, что на границах выстроили модернизированные стены и посты охраны, чтобы отрезать все маршруты, которые ранее использовались контрабандистами.

Южнокорейский пастор Ким заявил о том, что путь для перебежчиков в Китай оказался почти полностью перекрыт. Также закрылись пути торговли, которыми пользовались уязвимые слои населения.

Стены на границах, в частности, помогают властям Северной Кореи закрывать население от информации из внешних источников.