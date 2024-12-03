Северная мечта. Как без риска купить квартиру в Санкт-Петербурге из Барнаула?

Подобрать подходящие варианты и проверить их юридическую чистоту поможет опытный юрист

03 декабря 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K67K7

Санкт-Петербург / Фото: bearfotos / freepik.com

Покупка квартиры в Санкт-Петербурге – мечта многих россиян. Однако она требует внимательного подхода, особенно если речь идет об историческом центре. Приобретение красивых старинных квартир в Санкт-Петербурге имеет свои "подводные камни", разобраться с которыми самостоятельно бывает непросто. Если вы планируете совершить сделку (это можно сделать удаленно, например, из Барнаула), тогда особенно важно заручиться поддержкой профессионалов.

Особенности петербургской недвижимости

Санкт-Петербург – город с огромным жилым фондом, где исторические дома и квартиры имеют свою специфику. Одна из наиболее распространенных ситуаций – продажа долей в праве собственности. Вместо целой квартиры вы покупаете только часть. Причем не всегда это понятно из объявления.

Это связано с приватизацией в 2003 году, когда первые "приватизаторы", нарушив закон, стали собственниками однокомнатных и двухкомнатных квартир, которые позже суд признал комнатами с правом пользования общими помещениями: коридорами, ванными, санузлами, комнатами отдыха и гладильными.

Поэтому при покупке такой "квартиры":

доли в одном жилом помещении принадлежат совершенно незнакомым людям, которые имеют законное преимущественное право покупки;

собственник получает выписку из Росреестра на долю в коммунальной квартире и обременение в виде собственников других комнат.

Такие тонкости требуют внимательного подхода, так как любая ошибка может вызвать юридические трудности для покупателя.

Индивидуальный подход и сопровождение

Если же вы в поисках квартиры своей мечты и готовы приобрести долю в объекте, то оформить сделку безопасно и без лишних рисков вам поможет опытный юрист Виталий Меновщиков. Он обеспечит профессиональное сопровождение сделок для жителей Барнаула, которые хотят купить недвижимость в Санкт-Петербурге удаленно или приехав в город лично.

Услуги специалиста:

проверка чистоты объекта – проведет подробный анализ истории квартиры, изучит документы, доли, нотариальные доверенности, перепланировки, согласования в КГИОП;

проведет подробный анализ истории квартиры, изучит документы, доли, нотариальные доверенности, перепланировки, согласования в КГИОП; анализ условий сделки – убедится, что продавец соблюдает права других собственников и предлагает стоимость, которая соответствует рыночной;

убедится, что продавец соблюдает права других собственников и предлагает стоимость, которая соответствует рыночной; сопровождение на всех этапах – будет с вами от момента выбора квартиры до оформления прав собственности;

будет с вами от момента выбора квартиры до оформления прав собственности; подготовка полного пакета документов на сделку;

на сделку; при необходимости – трансфер в аэропорт.

Преимущества работы с юристом:

опыт и надежность – Виталий Меновщиков имеет юридический стаж более 25 лет, что помогает клиентам избегать неприятных сюрпризов при совершении сделок;

Виталий Меновщиков имеет юридический стаж более 25 лет, что помогает клиентам избегать неприятных сюрпризов при совершении сделок; индивидуальный подход – для вас подберут только те варианты недвижимости, которые будут четко соответствовать бюджету и вашим требованиям;

для вас подберут только те варианты недвижимости, которые будут четко соответствовать бюджету и вашим требованиям; экономия времени и нервов – рассматривать будете сразу из тех вариантов, которые юридически чисты.

"Моя цель ­– помочь клиенту купить недвижимость в Санкт-Петербурге, избегая неприятных сюрпризов. Поэтому я отправляю на рассмотрение только те объекты, которые прошли проверку юридической чистоты документов и истории от начала до конца", – говорит Виталий Меновщиков.

Декабрь – идеальное время для исполнения желаний. Обратитесь к профессионалу и сделайте первый шаг навстречу новой квартире. Узнать больше можно в телеграм-канале Виталия Меновщикова или по телефону +7-953-371-55-77.

ИП Меновщиков Виталий Александрович

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