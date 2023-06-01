"Севилья" стала победителем Лиги Европы

Испанская команда в финале обыграла итальянскую "Рому"

01 июня 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

31 мая на будапештском стадионе "Пушкаш Арена" состоялся финал Лиги Европы сезона 23/24. За трофей боролись испанская "Севилья" и итальянская "Рома".



Римляне повели в матче на 35-й минуте благодаря голу Пауло Дибалы, однако удержать победный счёт до конца матча команда не смогла. На 55-й минуте защитник "Ромы" Джанлука Манчини отправил мяч в свои ворота.



В дополнительное время команды не смогли переломить ход встречи, а в серии послематчевых пенальти "Севилья" взяла верх – 4:1.



Для испанцев этот кубок Лиги Европы стал седьмым в истории.