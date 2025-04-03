Сеять, удобрять и не только. На Алтае пройдет крупная выставка аграрных дронов

Демонстрационные полеты дронов новейших моделей станут самой зрелищной частью

03 апреля 2025, 10:14, ИА Амител

Беспилотник / Фото: unsplash.com / Jason Mavrommatis

Крупная выставка-демонстрация аграрных дронов пройдет на Алтае. Уже второй по счету авиасалон назвали "АлтайАгроБАС-2025". Организаторами мероприятия выступят Алтайский аграрный университет, региональный Минсельхоз и Алтайский центр кластерного развития при поддержке индустриальных партнеров.

Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, на площадке соберутся дилеры беспилотников, сервисные компании, которые их обслуживают, образовательные организации, обучающие операторов БПЛА, и алтайские аграрии. Руководитель "Лётной школы" АГАУ Владимир Чернышков обещает: демонстрационные полеты дронов новейших моделей станут самой зрелищной частью.

"Мы планируем продемонстрировать полеты разных видов агродронов для опрыскивания сельскохозяйственных культур. Сымитируем опрыскивание, покажем, как дроны могут осуществлять посев. Также хотим продемонстрировать маленькие дроны массой до 30 кг, которые могут принести большую пользу агрономам в мониторинге за развитием сельскохозяйственных культур", – рассказал Чернышков.

На отдельной площадке разместится резидент авиасалона – новосибирская компания "Аэросоюз". Она представит свои уникальные разработки в сфере авиасистем. Например, беспилотник-конвертоплан – он способен быстро отснять массив поля и построить карту для дифференцированного внесения удобрений сельхозтехникой. Еще одна перспективная разработка новосибирцев – это противопожарный комплекс для тушения ландшафтных возгораний.

"Комплекс включает два типа дронов. Первый аппарат поднимает рукав для тушения пожара на высоту от 70 до 100 метров. Второй беспилотник оснащен системой сброса противопожарных шаров, которые разрываются над очагом пожара и тушат его специальной смесью. Такие противопожарные комплексы будут очень востребованы для тушения сельхозпалов, которые весной нередко наносят большой урон. Если подобный комплекс есть в хозяйстве, сельхозтоваропроизводителю не надо ждать пожарную бригаду из района – пожарные беспилотники позволят оперативно локализовать и ликвидировать возгорание", – рассказал Чернышков.

Еще одна компания, конструкторское бюро "Алтай", на площадке авиасалона продемонстрирует использование дронов для доставки грузов. Такая опция беспилотников полезна для труднодоступных мест или в чрезвычайных ситуациях.

Для детей на "АлтайАгроБАС" будет работать научно-просветительская локация: школьники познакомятся с азами управления дронами и "полетают" на симуляторах. Также запланирован научно-практический семинар: его участники поделятся опытом по применению дронов в сельском хозяйстве и обсудят правовые аспекты применения беспилотных авиационных систем.

Местом проведения мероприятия станет аэродром "Стрижи" в Павловском районе. Все заинтересованные в беспилотниках соберутся на летной площадке 23 апреля.