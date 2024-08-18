Сейсмолог предрек длительный афтершоковый процесс после землетрясения на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском ожидаются толчки до 5,0 баллов

18 августа 2024, 12:10, ИА Амител

Растрескавшийся асфальт / Фото: pxhere.com

Минувшей ночью у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Как рассказал директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров, афтершоки после стихийного события будут продолжаться долго: в ближайшие дни ожидаются толчки в Петропавловске-Камчатском до 5,0 баллов.

Напомним, что чуть более чем за три часа после землетрясений сейсмологи зафиксировали серию афтершоков в Тихом океане — магнитудой от 3,7 до 5,6. Угрозы цунами нет.

"Афтершоковый процесс будет продолжаться довольно долго, в ближайшие дни стоит ожидать достаточно сильных, отчетливых сотрясений в Петропавловске с интенсивностью до 5 баллов. Скорее всего, она их не превысит", — передает его слова ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Вместе с тем афтершоки говорят о том, что более сильных толчков в ближайшее время не будет.