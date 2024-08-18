Сейсмолог предрек длительный афтершоковый процесс после землетрясения на Камчатке
В Петропавловске-Камчатском ожидаются толчки до 5,0 баллов
18 августа 2024, 12:10, ИА Амител
Минувшей ночью у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Как рассказал директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров, афтершоки после стихийного события будут продолжаться долго: в ближайшие дни ожидаются толчки в Петропавловске-Камчатском до 5,0 баллов.
Напомним, что чуть более чем за три часа после землетрясений сейсмологи зафиксировали серию афтершоков в Тихом океане — магнитудой от 3,7 до 5,6. Угрозы цунами нет.
"Афтершоковый процесс будет продолжаться довольно долго, в ближайшие дни стоит ожидать достаточно сильных, отчетливых сотрясений в Петропавловске с интенсивностью до 5 баллов. Скорее всего, она их не превысит", — передает его слова ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Вместе с тем афтершоки говорят о том, что более сильных толчков в ближайшее время не будет.
18:28:16 18-08-2024
А можно написать повторные толчки.
10:42:16 19-08-2024
центр земли поворачивается. Через месяц долно начаться изверждение везувия и других вулканов в средиземноморье а потом пленету тряхнет так что все подлетит на ней на 10 метров в высоту
11:15:51 19-08-2024
Гость (10:42:16 19-08-2024) центр земли поворачивается. Через месяц долно начаться извер...
А вот и алтайские эксперды подтянулись. Вчера поцыэнты клиники Эрдмана, сегодня комментаторы на Амике