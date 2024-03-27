Сезон весенней охоты на птиц начался в Алтайском крае

Он продлится с 27 марта по 5 апреля

27 марта 2024, 09:50, ИА Амител

Утки на воде / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае начался сезон охоты на водоплавающую дичь. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

В Калманском, Локтевском, Рубцовском, Романовском, Поспелихинском, Топчихинском, Третьяковском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Шипуновском районах сезон охоты продлится с 27 марта по 5 апреля.

В остальных охотничьих угодьях сезон продлится с с 7 по 16 апреля.

Охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток разрешена ов всем регионе с 1 апреля по 6 мая. При помощи одной манной утки охотиться могут не более двух человек.