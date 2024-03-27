НОВОСТИОбщество

Сезон весенней охоты на птиц начался в Алтайском крае

Он продлится с 27 марта по 5 апреля

27 марта 2024, 09:50, ИА Амител

Утки на воде / Фото: pxhere.com
Утки на воде / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае начался сезон охоты на водоплавающую дичь. Об этом сообщили в  Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

В Калманском, Локтевском, Рубцовском, Романовском, Поспелихинском, Топчихинском, Третьяковском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Шипуновском районах сезон охоты продлится с 27 марта по 5 апреля.

В остальных охотничьих угодьях сезон продлится с  с 7 по 16 апреля.

Охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток разрешена ов всем регионе с 1 апреля по 6 мая. При помощи одной манной утки охотиться могут не более двух человек.

Алтайский край охота

Комментарии 6

Avatar Picture
гость

10:48:11 27-03-2024

начался сезон юридически узаконенного убийства. Потом удивляемся, почему так жестоко и тревожно общество

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:46 27-03-2024

гость (10:48:11 27-03-2024) начался сезон юридически узаконенного убийства. Потом удивля... Не пишите всякую хрень

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Николай

13:09:27 27-03-2024

Узаконенная бойня, если кому то все-таки хочется поиграть в войнушку вам и флаг в руки дорога в военкомат и на СВО, вот там будет самая настоящая охота на бандерлогов и наёмников

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Местный

20:03:36 27-03-2024

Весенняя охота,это больше биотехническое мероприятие. Чем больше перебьют весной селезней, тем больше будет приплод. Селезни разрушают гнезда.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

20:10:42 27-03-2024

Сначала утку по весне выбьют- затем водоёмы от комара травить станут

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:58:26 28-03-2024

Александр (20:10:42 27-03-2024) Сначала утку по весне выбьют- затем водоёмы от комара трави... Весной утку не бьют. Только селезней.

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров