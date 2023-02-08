СФ и ГД хотят принять обращение по деятельности биолабораторий США

Идея заключается в том, чтобы призвать наших коллег-парламентариев обратиться в соответствующие правительства

08 февраля 2023, 07:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Совет Федерации и Государственная Дума хотят обратиться к парламентариям мира с вопросом о биолабораториях США. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы договорились к 15 февраля подготовить проект обращения к парламентам мира. Идея нашего обращения заключается в том, чтобы призвать наших коллег-парламентариев обратиться в соответствующие правительства и задать правительствам вопрос: "А у нас что-то происходит на нашей территории, есть такое сотрудничество?" И на следующем этапе начать задавать вопросы, которые мы задаём по американским лабораториям на Украине, что там происходит внутри", – сказал сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий на Украине Константин Косачев.

Он добавил, что над текстом такого обращения работают профильные комитеты обеих палат парламента. После рассмотрения на пленарных заседаниях обращение будет направлено в парламенты мира.