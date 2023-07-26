СГК: горячую воду подали во все дома в Барнауле, но на ряде участков идет ремонт

Сейчас устранение дефектов продолжается по 11 адресам и на проспекте Калинина

26 июля 2023, 23:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

СГК подал горячую воду во все дома, кроме тех, которое запитаны от поврежденных теплосетей – сейчас работы на них продолжаются. Об этом сообщает барнаульский филиал компании в Telegram-канале.

Сейчас устранение дефектов идет по следующим адресам:

Профинтерна, 8;

Рыночный, 9;

Комсомольский, 87;

Комсомольский, 103;

Ленина, 102;

Димитрова, 62;

Сибирский, 31;

Молодежная, 2а;

Калинина, 10;

Калинина, 3;

Ленина, 150.

Таким образом, за исключением зданий, отключенных из-за дефекта на проспекте Калинина, горячая вода отсутствует в следующих домах:

Привокзальная, 23;

Пионеров, 7;

Рыночный, 9;

Калинина, 5б;

Комсомольский, 87;

Путиловская, 20, 20г;

9 Мая, 10, 12, 14;

Ленина 96, 96а, 98, 100, 102, 54, 62, 54а, 150.

В СГК подчеркнули, что жильцам остальных домов, в которых до сих пор нет горячей воды, нужно обращаться в управляющие компании. Вероятно, закрыты задвижки на ввод в дом или же проводятся профилактические мероприятия.