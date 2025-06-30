СГК запустила в Барнауле робота для проверки теплосетей
В этом году он исследует 22 км труб
30 июня 2025, 13:15, ИА Амител
В Барнауле энергетики Сибирской генерирующей компании обследовали с помощью робота 54% теплосетей от запланированного объёма. Состояние металла оценили на 12 км трубопроводов большого диаметра – на улицах Власихинской, Трактовой, Новоугольной, Геблера, Взлетной, Северо-Западной, Попова, а также на проспектах Ленина и Космонавтов, Павловском тракте и других участках.
Роботизированная установка помогла выявить 0,9 км участков, где трубы требуют замены уже в этом году. На половине из них – 0,5 км – работы уже завершили. Крупные ремонты проводят на:
- проспекте Космонавтов, 57;
- ул. Новоугольной, 24;
- пересечении Северо-Западной с Юрина;
- пересечении ул. Попова с Гущина.
Робот запускают внутрь опустошённой трубы через специальное технологическое отверстие. На сеть подают электрический ток, параметры которого зависят от толщины стенок и диаметра трубопровода. С помощью магнитного поля датчики фиксируют изменения и передают данные на компьютер.
Электромагнитную диагностику теплосетей впервые применили в Барнауле в 2024 году – тогда обследовали 6,9 км. В этом году планируют пройти уже 22 км.
Робот остаётся одним из самых современных способов проверки труб большого диаметра – от 500 мм. Его используют наряду с традиционными гидравлическими испытаниями.
13:59:49 30-06-2025
За такие тарифы он должен жить в трубах...................... и чинить нон-стоп.
14:12:23 30-06-2025
Если у кого-то из крана вылезет робот, не удивляйтесь!...
Он просто заблудился...