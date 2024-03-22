Сгладить углы. Застройщик урезал этажность ЖК недалеко от парка "Юбилейный"

Около двух лет потребовалось застройщику и архитектору, чтобы представить новую концепцию многоэтажки

22 марта 2024, 09:00, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Смирнова, 21 / Фото: творческая мастерская "Призма"

12-этажный дом с подземным паркингом и офисами запроектировали на ул. Смирнова, 21 (пересечение с ул. Северо-Западной). Впервые проект ЖК для этого участка презентовали на градсовете в мае 2022 года. Тогда здание было выше и больше. Однако эксперты посчитали, что такая "махина" слишком велика для небольшой площадки. Кроме того, комиссия опасалась, что строительство дома "всколыхнет" жителей частного сектора, которые несколько лет назад митинговали против многоэтажной застройки их городских поселков.

Проект № 2

В первом варианте ЖК, представленном в 2022 году, архитекторы мастерской "Призма" сделали дом 16-этажным, рассчитанным на 143 квартиры и 233 жителя. В обновленной версии (проект выполняли специалисты все той же организации по заказу компании "Стройсервис") этажность снизили до 12. Теперь в здании предусмотрено 83 квартиры для 144 жителей.

"Этажность дома принята исходя из сложившейся застройки. От ул. Северно-Западной ул. Смирнова застроена высотными домами. Если формировать ул. Смирнова, то высотные дома не будут противоречить концепции застройки", – отметила архитектор мастерской "Призма" Елена Булавина.

Первый вариант ЖК на ул. Смирнова, 21 / Фото: творческая мастерская "Призма"

Кардинально изменились и фасады здания: теперь они выполнены с элементами классики, в серых и терракотовых тонах. Также в ЖК появилась подземная парковка на 41 машино-место. Это позволило "разгрузить" участок и отдать большую площадь для благоустройства.

"На крыше сооружения, которое является въездом на парковку, предусмотрены уличные тренажеры, площадка для детей школьного возраста. По ул. Смирнова выполнены тротуары, озеленение, предусмотрены площадки для игр детей", – отметил докладчик.

Архитектор напомнил, что на прошлом градсовете члены комиссии просили разработать проект планировки квартала, где будет находиться дом, чтобы проверить показатели плотности застройки. Однако проектировщики этого делать не стали, ссылаясь на законодательство.

"В статье 41 ГК РФ перечислены случаи, при которых подготовка документации по планировке территории является обязательной. Все эти случаи не относятся к строительству дома", – отметила Елена Булавина.

Старые и новые вопросы

При обсуждении проекта члены комиссии вновь обратили внимание на близкое расположение участка к соседям. Так, проезд между многоэтажкой и частным домом всего шесть метров, а площадка для занятий спортом во дворе ЖК находится всего в десяти метрах от соседнего дома. Если его собственник захочет увеличить площадь дома, у него могут возникнуть проблемы, отметили члены градсовета.

"Если он решит это делать, то подаст документы в комитет по архитектуре, который решит, можно ему расширять дом или нет", – отметила Елена Булавина.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников обратил внимание, что авторы при расчете дворовых площадок применили норматив жилищной обеспеченности в 30 квадратных метров на человека. А должны были 25. Кроме того, разработчики посчитали в "зачет" дома детскую площадку за участком ЖК, хотя это неверно.

"Хорошие показатели по озеленению, площадкам: они в разы превышают нормативные. Но вопрос в том, что все они должны размещаться на участке, отведенном под строительство. У вас есть такая возможность? Думаю, ее нет. Хороший дом, хорошая архитектура. Но жизнь в нем не организована", – сказал Четошников.

Руководитель мастерской "Призма" Наталья Кан возразила: площадка для отдыха детей также есть и во дворе ЖК. И по расчетам ее достаточно.

Проект ЖК на ул. Смирнова, 21 / Фото: творческая мастерская "Призма"

Некоторые эксперты вновь заговорили о крошечном участке: 24 сотки мало для 12-этажного дома. По мнению члена градсовета Евгения Носенко, дом хорошо бы встал на площадке, будь она на 10 соток больше.

Главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров предложил заново пересчитать все технико-экономические показатели (ТЭП): по его мнению, в них есть некоторая путаница. Также он предложил отказаться от детских площадок за участком и предусмотреть в проекте потенциальное расширение ул. Смирнова.

Несмотря на ряд замечаний, эскизы ЖК не стали вновь отправлять на доработку. Теперь архитекторам нужно в рабочем порядке устранить все замечания, на которые указали члены комиссии.